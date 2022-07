Gironi di Prima Categoria col botto e pioggia di ripescaggi in Seconda: tutte le info della prossima stagione

Un altro comunicato ricco, ancora una volta di venerdì sera. L'appuntamento classico del Comitato porta questa volta come menù un vero e proprio pranzo nuziale, con tutti i gironi delle categorie Under (dall'Under 19 all'Under 14) e le date del calendario, passando per i gironi di Prima Categoria (con il programma della coppa e le date di svolgimento del campionato), le ripescate in Seconda Categoria, i cambi di denominazione e le fusioni finalmente ufficializzate.

Le novità per Prima Categoria e Seconda sono tante, a partire dai gironi: avevamo provato a pronosticarli più volte e finalmente abbiamo l'ufficialità, non senza colpi di scena. Oltre a ciò stupiscono i 10 ripescaggi in Seconda Categoria, che alleggeriscono ulteriormente il futuro organigramma di Terza che rischia di diventare un campionato provinciale con trasferte da alte categorie. Ciliegina sulla torta il tabellone e le date della coppa di Prima Categoria: procediamo con ordine.

PRIMA CATEGORIA

La Prima Categoria segue l'inizio di campionato di Eccellenza e Promozione e partirà domenica 11 settembre 2022, in un calendario anche qui articolato in 30 turni con l'ultima giornata fissata al 30 aprile (niente infrasettimanali). La sosta natalizia è fissata dal 19 dicembre (ultima gara d'andata il 18) all'8 gennaio (prima gara d'andata). Si salterà il weekend di Pasqua (9 aprile) e quello del 23 aprile, designato per il Torneo delle Regioni. Si gioca alle 15 dall'11 settembre al 16 ottobre e dal 26 marzo 2023 al 30 aprile, mentre alle 14.30 dal 23 ottobre al 19 marzo 2023, esattamente come per Eccellenza e Promozione.

I GIRONI

Stop ad ogni tipo di calcolo o di previsione, è l'ora di tirare le somme. Partendo dal girone A possiamo dire di aver indovinato la composizione finale, con l'unico dubbio che era rappresentato dalla Pernatese che alla fine è stata realmente inserita in questo girone insieme alle formazioni della provincia del VCO e di Novara.

Spostati invece gli equilibri del girone B, perché al posto del neopromosso Agliè nel gruppo ci va il Montanaro, che sta costruendo un organico di grandissima qualità per centrare la Promozione. I gialloblù a questo punto possono realmente provare a conquistare la vetta del girone, ma se la dovranno vedere con l'Ivrea Banchette, su cui avevamo qualche piccolo dubbio ma che alla fine è stata inserita anch'essa nel girone B.

Un 10 e lode per il girone C, dove avevamo previsto Barcanova, Torinese e Real Orione insieme alle lanzesi, ciriacesi e valdostane e realmente è andata così: le tre squadre di Torino saranno delle insidie per tutti, specialmente gli oronero di Macrì che hanno portato avanti un mercato faraonico per rientrare subito in Promozione. Come spiegato prima l'Agliè Valle Sacra passa nel gruppo C.

Girone D ricchissimo di new entry, a partire dalle retrocesse Bacigalupo, Mirafiori e Cit Turin, passando poi per le promosse Moderna Mirafiori, Olympic Collegno e a sorpresa Olimpica Grugliasco, inserita insieme alle altre squadre di Torino e cintura. I grugliaschesi sono stati valutati maggiormente idonei a questo gruppo rispetto al Rosta, che invece è andato nel girone E rispetto alle nostre previsioni. Torna nel D anche il Barracuda.

Gruppo E del pinerolese contraddistinto dall'arrivo di Vigone, Giaveno Coazze, Luserna, Villarbasse e appunto Rosta, che se la vedrà con le formazioni dell'altra vallata e della cintura sud di Torino. Potevamo immaginare un cambio di girone della Buttiglierese, che infatti passa nel girone E dove avrà trasferte maggiormente alla mano.

Girone F senza sorprese, se non il passaggio della Pro Polonghera: la formazione a cavallo tra le province di Cuneo e Torino preferita alle astigiane per il cambio di gruppo, con la Buttiglierese passata nell'E.

Nel gruppo G di conseguenza nulla di invariato: sale la Nuova Astigiana ripescata oltre alle altre neopromosse, rimane nel girone il Costigliole.

SECONDA CATEGORIA

Tutto insieme in un colpo solo. In Seconda Categoria non ci sono state news in due folate, ma iscritte, ripescate, gironi e date tutto in un unico e compatto comunicato. Tantissime le novità, a partire dai gruppi che qualche piccolo stravolgimento dovuto anche alle formazioni ripescate dalla Terza Categoria ce l'hanno avuto, ma stupiscono per l'appunto le 10 società che sono state ammesse alla categoria superiore. Così facendo e pensando alla Terza Categoria ci si immagina un campionato che di fatto è provinciale o distrettuale con trasferte lunghe per il tipo di torneo, a meno che non ci siano nuovamente come la passata stagione un buon numero di nuovi sodalizi.

Si parte domenica 25 settembre 2022, in un campionato articolato in 26 partite (8 gironi da 14 squadre). Ultima giornata d'andata e inizio della pausa natalizia il 18 dicembre 2022, si riprende poi il 22 gennaio 2023 e ci si ferma il 9 aprile per il weekend pasquale. Seconda In campo, a differenza di Ecce, Promo e Prima, il 23 aprile per l'ultima giornata di campionato.

RIPESCATE IN SECONDA CATEGORIA 10 FORMAZIONI: ACADEMY PRO VERCELLI, CALCIO LEINI', BERNEZZO, LA NUOVA LANZESE, FONDOTOCE, MONCALVO CALCIO, G.A.R. REBAUDENGO, ROLETTO VAL NOCE, ANNONESE e MDN SPORT.

I GIRONI

Gironi A e B che continueranno ad essere di appannaggio delle province del nord del Piemonte. Inserite, come ripescate, Academy Pro Vercelli (girone B) e Fondotoce (girone A); si assottiglia la forbice del girone C, che conta più formazioni canavesane/lanzesi grazie al ripescaggio di Nuova Lanzese e Leinì e alle promozioni di Valchiusella e Atletico Robassomero. Rientra anche la valdostana e retrocessa River Plaine, così come il Bajo La Serra (ex Bajo Dora, fusosi con il La Serra).

Girone D ed E si spartiscono le torinesi, con Real Torino e Vianney che passano dal D all'E. Nel gruppo D sorpresa Autovip San Mauro (super favorita), a cui si aggiungono le new entry Aviglianese, Borgata Cit Turin, Caprie Green Club (dal gruppo E), Rapid, River 1951 e le ripescate Rebaudengo ed MDN Sport. Nel gruppo E ci va a sorpresa l'Andezeno (lo scorso anno nel gruppo F) oltre alle retrocesse Marentinese, Piossasco, la promossa Sporting Club e la ripescata Roletto.

Salsasio, Lenci Poirino e Pralormo, tecnicamente in provincia di Torino, vengono inserite nel gruppo F, di appannaggio delle formazioni della Langa e della provincia di Asti.

COPPA PRIMA CATEGORIA

Parte il 4 settembre la coppa di Prima Categoria, che avrà un format simile a quella dell'anno scorso. 72 formazioni al via, suddivise in 24 triangolari. Per la classifica dei triangolari nell'arco di TUTTA la competizione verranno valutati, in ordine: punti fatti, scontri diretti, differenza reti, maggior numero di gol, sorteggio.

FASE 1

Prima giornata: domenica 4 settembre 2022

Seconda giornata: giovedì 15 settembre 2022

Terza giornata: giovedì 29 settembre 2022

FASE 2

Prima giornata: giovedì 13 ottobre 2022

Seconda giornata: giovedì 27 ottobre 2022

Terza giornata: giovedì 10 novembre 2022

QUARTI DI FINALE

ABBINAMENTO AA: vincente triangolare A – vincente triangolare B

ABBINAMENTO BB: vincente triangolare C – vincente triangolare D

ABBINAMENTO CC: vincente triangolare E – vincente triangolare F

ABBINAMENTO DD: vincente triangolare G – vincente triangolare H

Andata: giovedì 2 marzo 2023

Ritorno: giovedì 16 marzo 2023

SEMIFINALI

ABBINAMENTO U: vincente abbinamento AA – vincente abbinamento BB

ABBINAMENTO V: vincente abbinamento CC – vincente abbinamento DD

Andata: giovedì 30 marzo 2023

Ritorno: giovedì 13 aprile 2023

FINALE

Finale in gara unica in campo neutro, con data ancora da definire. In caso di parità si procederà con supplementari e rigori.