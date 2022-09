Il nuovo Barcanova non sbaglia: il rapace Caria regala la prima vittoria stagionale

La zampata di Simone Caria vale tre punti per il Barcanova di Luca Fichera. L'ex tecnico dello Spazio Talent esordisce come meglio non può, superando di misura un pericoloso Cenisia, il quale sa essere sempre squadra velenosa. Per Simone Tabarrani, passato dalla panchina dell'under 16 viola alla prima squadra, la prima gara non è andata come sperato, ciò nonostante la sua squadra ha messo in campo una prestazione di tutto rispetto. Nonostante il caldo di Agosto la gara ha saputo regalare grandissime emozioni, i ritmi alti e la alta tensione agonistica raccontano di due squadre candidate a ben altri palcoscenici.

I padroni di casa confermano il 4-3-3 della passata stagione: Popa in porta; Rossi, Magone, Testore e Tortomano in difesa; Scaletta, Giancaspro e Carfora i tre in mezzo; nel tridente Agnino, Franco e Fathi. Gli ospiti rispondono con il 4-3-1-2, marchio di fabbrica targato Fichera: tra i pali Liut; linea a quattro con Ranciu, Russo, Favata e Saccà; in mediana Migliardi affiancato da Signoriello e Marinaro; Bommaci in trequarti ad agire dietro Caria e D'Alessandro.

Rossoblù subito avanti. Il nuovo Barcanova di Fichera parte subito aggressivo e voglioso di fare risultato, nonostante un processo di conoscenza in tutto divenire. Pur conducendo le operazioni, è su un recupero alto che arriva la prima occasione per D'Alessandro che dal limite di destro non trova la giusta forza. Un segnale forte che non viene colto dal Cenisia, i rossoblù ne approfittano e ringraziano al 14' andando in vantaggio: azione insistita sulla destra, cross verso l'aria dove si fionda Endi Popa in uscita, bucato l'intervento arriva Simone Caria, il quale controlla e insacca senza grossi problemi. Un vantaggio improvviso ma meritato dopo un quarto d'ora tutto di targa ospite, nel quale mancava solo trovare lo specchio. La sfida procede sui binari di inizio gara, con gli ospiti maggiormente dentro al match, lo dimostra di nuovo il numero dieci del Barcanova, Caria ha il piede caldo e al 37' su punizione sfiora il raddoppio con un destro a giro che abbina delicatezza e potenza, Popa può tirare un sospiro di sollievo quando vede la conclusione sfiorare il palo e terminare sul fondo. Il Cenisia prova a reagire, nonostante sembra mancare ancora un po' di smalto e conoscenza dei meccanismi del nuovo tecnico, si passa dai piedi di Fathi che su calcio da fermo non va di molto lontano dal bersaglio, con una conclusione che sfiora la traversa. Il primo tempo si chiude con il meritato vantaggio ospite, meritato per come è stata controllata e condotta la gara su una formazione viola che, seppur giocando palla a terra, è sembrata mancare di fantasia nel reparto avanzato.

Liut erge il muro. Il Cenisia non ci sta e apre la ripresa con una ghiotta occasione dopo appena un minuto: manovra sulla destra, cross verso il secondo palo dove Edoardo Agnino addomestica di mancino, con il destro cerca il secondo palo sfiorando solamente la rete del pareggio. Lo spartito del secondo tempo è completamente opposto al primo con i padroni di casa, spinti dallo svantaggio, a condurre la partita e cercare il pareggio. Dopo una ventata tutta viola, gli ospiti reagiscono, anche grazie ai cambi effettuati dal tecnico Fichera, i quali fanno guadagnare metri di campo alla squadra. Il Cenisia non si abbatte e continua a provarci con combinazioni rapide e precise che portano Francesco Scaletta al tiro dal limite e un super intervento di Davide Liut a negargli la rete. La chance dà coraggio ai padroni di casa che iniziano un vero e proprio assedio, nel quale arriva anche una protesta veemente per un tocco di mano in area, non ravvisato però dall'arbitro. Il Barcanova prende fiato e con Popescu ha anche la chance di mettere in ghiaccio la sfida, il tredici però, in posizione di tiro all'interno dell'aria di rigore, pecca di altruismo e opta per servire un compagno che non c'è. Il Barcanova gestisce bene la gara, anche con la giusta esperienza per far saltare i nervi all'avversario e perdere del tempo prezioso, tempo che si congela nei cinque minuti di recupero finali. I viola spengono il cervello e di cuore provano l'assalto finale, un assalto che per pochissimo non porta all'incredibile pareggio. Su un angolo di Fathi una spizzata favorisce Fabrizio testore, il difensore è pronto a battere a rete quando la gamba di Lorenzo Migliardi lo anticipa negando un gol già fatto. Il Cenisia pregustava il sapore di pareggio, ma come un bambino a cui cade il gelato rimane con l'amaro in bocca per la sconfitta. La grande reazione non è bastata, la grande compattezza e il carattere della formazione di Fichera hanno avuto la meglio. Il Barcanova inizia a lanciare segnali, le rivali sono avvisate.

IL TABELLINO

CENISIA-BARCANOVA 0-1

RETI: 14' Caria (B).

CENISIA (4-3-3): Popa 5, Rossi M. 5.5 (9' st Quassolo 6), Tortomano 5.5 (32' st Coppo sv), Giancaspro 5.5, Magone 6.5, Testore 6.5, Agnino 5.5 (9' st Agostino 6), Scaletta 6 (20' st Alemanni 6), Franco 5.5 (20' st Saletti 6), Fathi 6, Carfora 5.5. A disp. Calò, Cenere, Zanghi, Taschini. All. Tabarrani 5.5.

BARCANOVA (4-3-1-2): Liut 6.5, Saccà P. 6.5, Marinaro 6, Migliardi 6.5, Russo 6.5 (27' st Saccà G. sv), Favata 6.5, Signoriello A. 6.5 (43' Del Frari L. sv), Bommaci 6 (1' st Liguori 5.5), D'Alessandro 6 (13' st Popescu Mihaj 6.5), Caria 7 (47' st Valenza sv), Ranciu 6.5. A disp. Tricarico, Boeri, Cavedoni. All. Fichera Luca 7.

ARBITRO: Perticari di Collegno 6.



AMMONITI: 42' Agnino (C), 34' st Caria (B), 34' st Giancaspro[00] (C), 40' st Carfora[01] (C).

PAGELLE

Cenisia

Il Cenisia si affida sul proprio settore giovanile e su Simone Tabarrani, manca l'esperienza ma si è intravista la qualità per fare un bel campionato

Popa 5 Errore pesante in uscita che concede il vantaggio ospite. L'errore è decisivo e determina la sconfitta, però non lo condiziona durante il resto del match e può essere un punto di partenza in vista delle prossime gare.

Rossi M. 5.5 Una prestazione non degna di note sulla corsia destra in cui si limita alla giocata a muro con i compagni di difesa, serve osare di più anche in attacco.

9' st Quassolo 6 Il suo ingresso contribuisce molto in personalità. Lo si vede voglioso di lasciare il segno, foga che si rispecchia in qualche scaramuccia con gli avversari, ma che permette anche di alzare la pressione.

Tortomano 5.5 Nel secondo tempo acquisisce maggior coraggio rispetto al primo, in cui lo si vede timido e curante principalmente della fase difensiva, non trova però il guizzo per incidere. (32' st Coppo sv)

Giancaspro 5.5 E' chiamato a gestire i tempi e far girare i viola, un compito che però non gli riesce al meglio in questa sfida, anche per l'ottimo lavoro svolto da Bommaci su di lui.

Magone 6.5 Estrema attenzione difensiva che lo porta a compiere un recupero provvidenziale su D'Alessandro lanciato a rete, recupero che evita il doppio svantaggio già a metà primo tempo e tiene in piedi i viola fino all'ultimo istante.

Testore 6.5 Il Cenisia riparte anche da lui, si conferma una certezza nella difesa, fa delle sue doti fisiche la forza per chiudere a ripetizione tutti i pericoli. Sfiora anche il gol finale se non fosse per il miracolo difensivo di Giancaspro.

Agnino 5.5 Prende un giallo di frustrazione, dettato da un match in cui isolato a sinistra vede pochi palloni e, quando ha l'occasione di provare a invertire la rotta, manda il destro largo sprecando la più grande chance della gara viola.

9' st Agostino 6 Si rende subito protagonista con gli uno contro uno volti a creare superiorità numerica, non sempre riesce nell'intento ed a cambiare il match.

Scaletta 6 Oscurato dall'ottimo lavoro del centrocampo avversario non si fa abbattere e trova anche la chance per pareggiare la sfida, con i guantoni di Liut a negargli la grande gioia del gol.

20' st Alemanni 6 Lotta e si batte negli ultimi atti di gara a lui riservati, il tempo per incidere è però troppo poco.

Franco 5.5 Il suo gioco spalle alla porta è fondamentale per far funzionare gli ingranaggi dei viola, manca un po' di precisione nel servire i compagni e ne paga tutta la squadra.

20' st Saletti 6 Ingresso e subito punizione affidata a lui, conclusa con un tiro alto e poco pericoloso che rispecchia il suo impatto: la voglia è tanta ma non sempre vi è la precisione.

Fathi 6 Lui è la punta di diamante dell'attacco viola, le sue qualità non si discutono, ma bisogna ritrovare lo smalto per trascinare tutta la squadra. Nonostante non brilli, riesce a creare sempre qualche ghiotta chance.

Carfora 5.5 Spesso costretto a rincorrere gli avversari spende un numero elevato di energie, questo lo porta a restare più bloccato e non spingere come dovrebbe in attacco.

All. Tabarrani 5.5 La prima poteva andare meglio; nonostante ciò, le idee di un gioco palla a terra e propositivo si vedono, serve trovare la giusta cattiveria nell'ultima trequarti.

Barcanova

Esordio vincente per il nuovo Barcanova, una squadra completa e lunga a disposizione di un tecnico ambizioso e motivato qual è Luca Fichera

Liut 6.5 Si fa trovare pronto nel momento del bisogno e con una parata attenta sventa la più grande occasione avversaria, è l'intervento da cui passa il risultato finale.

Saccà P. 6.5 È lo stesso che si è imparato a conoscere all'Sts, in grado di dare corsa ed esperienza sulla corsia fondamentale per arginare un avversario imprevedibile come Fathi.

Marinaro 6 Una prova di grande sostanza in cui si fa trovare in tutte le zone del campo a supporto dei compagni. Manca negli ultimi trenta metri della cattiveria per bucare il bersaglio.

Migliardi 6.5 Danza sul pallone per giostrare le operazioni. Non viene coinvolto come si dovrebbe, però quando succede ha il sangue freddo per giocare al meglio il pallone.

Russo 6.5 Prestazione di assoluto livello. Solidità frutto di senso della posizione e un pizzico di malizia, che non guasta per guadagnare anche del tempo per respirare. (27' st Saccà G. sv)

Favata 6.5 Come il compagno di reparto Russo è impeccabile. Una prova difensivamente sontuosa, senza errori e caratterizzata da una marcatura stretta su Franco in grado di limitarlo al meglio.

Signoriello A. 6.5 Grande lavoro di interdizione, è un rapace delle seconde palle, sul quale si avventa con il tempo giusto per farle tutte sue, ma allo stesso tempo ha la qualità per impostare e dare il via alle azioni offensive. (43' Del Frari L. sv)

Bommaci 6 Viaggia in trequarti creando non pochi grattacapi alla difesa viola, la quale non riesce a muoversi ordinata per marcarlo, questo apre spazi interessanti su cui si avventa la coppia d'attacco formata da Caria e D'Alessandro.

1' st Liguori 5.5 Non riesce a integrarsi nei meccanismi di gioco, non trovando la posizione giusta su cui muoversi e peccando di pulizia tecnica nelle giocate.

D'Alessandro 6 Il suo punto di forza non sono i centimetri, per questo riesce con movimenti impeccabili a impensierire la difesa viola. Manca ancora smalto per avere la giusta lucidità al momento di colpire.

13' st Popescu Mihaj 6.5 Lavoro prezioso per far respirare la squadra nei minuti di difficoltà. Va a prendersi la palla e la lavora al meglio, l'unica nota stonata è l'eccessivo altruismo nel momento in cui bisognava colpire l'avversario.

Caria 7 Goal da rapace dell'aria di rigore. Si fa trovare al posto giusto e al momento giusto, il tutto condito da una prestazione di carattere in cui lotta su ogni pallone e sfiora la doppietta su punizione. (47' st Valenza sv)

Ranciu 6.5 Prestazione di personalità e maturità. Rimane ordinato e in linea con il pacchetto arretrato; ma, al momento giusto, si porta in avanti aiutando i compagni.

All. Fichera Luca 7 Esordio migliore non poteva avere. Il Barcanova è già il suo Barcanova, una squadra compatta, ordinata, propositiva e che non ha paura dell'avversario. Il carattere fa la differenza e i rossoblù ne hanno in abbondanza.