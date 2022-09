Dalla Valsesia con furore: il Sindaco è implacabile, Medana delibera la grande vittoria

Virtus Vercelli troppo brutta per essere vera, Quaronese a questo punto dalle grandi prospettive. Grande colpo infatti del team di Raffaele Fabani, che da neo promosso va a battere una delle favorite per la vittoria finale del campionato. Di contro la squadra di Gigi Putrino si dimostra lenta, macchinosa, senza idee e con poca cattiveria agonistica, e alla fine perde 4-1. Valsesiani in vantaggio nella prima frazione con un eurogol di Mainetti, poi nella ripresa il raddoppio di Urban. La Virtus si scuote e con il subentrato Bracco segna il gol che tiene viva la partita. Ma anche con la complicità di Algieri nel finale Medana segna la doppietta che permette ai giallo-blu di chiudere con un poker.



L'eurogol di Mainetti In avvio i gialloneri (ieri in completo verde) vogliono subito che la loro campagna di mercato estiva porti i frutti sperati e optano per una partenza sprint, tanto che dopo soli pochi secondi diagonale in allungo di Panipucci con palla a fil palo. Sicuramente gli infortuni possono essere un fattore durante la stagione e dopo neanche 10' di gioco purtroppo il primo ad abdicare è Fiore, che viene sostituito da Valente. Proprio al quarto d'ora il neo entrato riceve un filtrante da Panipucci, e col mancino prova a incrociare, ma è bravo Filippo Monti a respingere con il piede. La partita vive a sprazzi e al 21' lancio dalle retrovie per Medana che gioca di sponda col petto per l'accorrente Mainetti il quale si porta avanti la palla e col sinistro infila l'incrocio dei pali. 0-1. Ospiti in vantaggio e ora ci si attende una veemente reazione dei padroni di casa. Ma la Virtus è troppo lenta e macchinosa soprattutto nella linea mediana del campo e riesce a riaffacciarsi dalle parti di Filippo Monti solo verso la fine con una timida punizione di Porcelli, che l'estremo difensore valsesiano riesce a mettere in corner.

Botta e risposta La Virtus non c'è proprio e neanche l'ingresso di Rrukaj per portare più spinta a destra funziona. Grandi i meriti della Quaronese dunque. Il problema è a sinistra dove al 18' Bertola non segue Medana il quale appoggia dentro per Urban, che lasciato colpevolmente e inspiegabilmente solo ha il tempo di piazzare e pescare l'angolo opposto e raddoppio. 0-2. L'unico della Virtus Vercelli che prova a fare qualcosa, anche se in maniera farraginosa è Napolitano, che tenta di spaventare la porta dei valsesiani con due conclusioni però imprecise. Mister Putrino cambia nuovamente e inserisce Arnone e Bracco per Bellinghieri e il subentrato Valente. Sono proprio i due neo entrati a confezionare il gol che riapre la partita con assist del primo per il tiro del secondo, classe 2003. 1-2.

Medana Show Sono però gli errori individuali a castigare la Virtus e al 23' Rrukaj, che serve una palla lenta e in orizzontale verso Bellardita. Sulla traiettoria s'inserisce Medana, che anticipa il centrale prima di battere Algieri per la terza volta, in questo frangente non esente da colpe. 1-3. Sono di nuovo quindi due le lunghezze da recuperare per la squadra di Putrino. La Virtus prova a reagire con due conclusioni di Porcelli alte sopra la traversa ma la giornata negativa si completa al 48' quando direttamente da rinvio del portiere spizzata di Labarbuta per Medana, che anticipa la lenta uscita di Algieri e con uno scavetto cala il poker. Finisce 1-4.

IL TABELLINO

VIRTUS VERCELLI-QUARONESE 1-4

RETI: 21' Mainetti (Q), 18' st Urban (Q), 23' st Bracco (V), 28' st Medana (Q), 48' st Medana (Q).

VIRTUS VERCELLI (4-4-2): Algieri 5, Benincasa 5.5, Bertola 5, Bellardita 5, Branca 6 (15' st Rrukaj 5), Napolitano 6, Bellinghieri 5 (19' st Arnone 6.5), Maggiolo E. 5, Panipucci 5.5, Porcelli 5, Fiore sv (12' Valente 5, 19' st Bracco 6.5). A disp. Franco, Gallione, Sylla, Petasecca, Arlone. All. Putrino 5.

QUARONESE (4-3-3): Monti 7, Giardino 6.5, Bellan 7 (38' st Baioni sv), Magliarella 7, Monti 7, Mancin 7, Urban 8, Mainetti 8, Cavagnino 7 (31' st Labarbuta 6.5), Dura 7.5 (44' st Bolzoni sv), Medana 8.5. A disp. Di Battista, La Rubina. All. Fabani 8.

ARBITRO: Marmo di Asti 6.5.

AMMONITI: Cavagnino (Q), Valente (V), Bellinghieri (V).

LE PAGELLE (in lavorazione)

VIRTUS VERCELLI

QUARONESE