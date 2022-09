La giocata del fuoriclasse 2002 fa esultare i gialloblù: si riparte a tutta come 12 mesi fa

Per il Montanaro è una bella vittoria, che segna un'ottima partenza in campionato proprio come 12 mesi fa, per la Pro Palazzolo invece è una sconfitta che brucia. Per il team di Claudio Fiorentino portare via un punto dallo scontro con i forti gialloblù era possibile, ma un paio di episodi hanno pesato sul risultato finale. Prima il discutibile doppio giallo a Veliu (autore di un paio di banali errori al tiro in precedenza), poi una mezza dormita sulla rete di Simone Zorzi che ha deciso l'incontro. Gli ospiti di Gianmarco Morisi comunque non hanno affatto rubato nulla: un palo (rischio autogol di Mrheti) e un traversa (dello stesso Zorzi) e molti altri tiri verso la porta hanno suggellato una certa supremazia. Detto questo il pari ad un certo punto dell'incontro sembrava inchiodato, già in 10 contro 11.



Tanta corsa La gara si svolge su ritmi alti da subito. Cerca la profondità il Montanaro ma la Pro Palazzolo è brava a bloccare l'offensiva avversaria e ripartire. Al 9' Veliu è caparbio a pressare il portiere Fornaro che sbaglia, ma il rimpallo fa terminare la palla sul fondo. Al 12' iniziativa gialloblù sulla sinistra con un diagonale di Zarmanian deviato in corner. È appunto la squadra ospite a concludere di più verso la porta anche se Saia non deve compiere alcuna parata. Al 21' tiro al volo di Actis Grosso con palla abbondantemente larga. Al 25' invece colpo di testa di Capirone a lato dell'incrocio dei pali. La prima presa a terra il portiere della Pro Palazzolo è costretto a farla al 36' quando su punizione ben calibrata da Zarmanian ancora Actis Grosso colpisce di testa dando l'illusione del gol prima dell'intervento di Saia. Nel finale proteste della Pro Palazzolo: al 39' grande giocata di Veliu che da sinistra rientra mettendo a sedere un paio di avversari, tiro a seguire che, deviato, diventa un assist per Manco che insacca. L'arbitro però annulla per fuorigioco. Ormai nel recupero, al 47' punizione dal limite di Zarmanian deviata però dalla barriera.



Doppia beffa Nella ripresa subito un'occasione per Veliu il cui tiro da destra è però troppo telefonato per impensierire Fornaro. A seguire al 4' Zarmanian va a calciare una punizione dal limite e colpisce ancora la barriera trovando un corner. Segue una fase della partita abbastanza confusa. Al 7' sugli sviluppi di un corner colpo di testa di Armato verso il secondo palo e la sfera sfila di un soffio sul fondo. Su contropiede al 10' gran sventola di Di Martino rientrando da sinistra ma la palla è alta. Sembra fatta al 14' quando Veliu parte in contropiede sulla sinistra ed entra in area, ma il tiro del numero 10 di casa è ancora telefonato e bloccato da Fornaro. Poi iniziano le emozioni. Sugli sviluppi di un corner Mrheti (spinto) rischia una clamorosa autorete colpendo di testa e centrando il palo della propria porta. La Pro riparte ma dopo un fallo a favore non fischiato al limite dell'area del Montanaro, l'arbitro rifila in maniera eccessiva un secondo giallo a Veliu dopo un normale intervento per recuperare palla. La squadra di Fiorentino resta dunque in 10 e rischia al 21' quando su un destro a giro dal limite di Zarmanian Saia vola a sinistra e allunga in corner. Idem al 26' quando Simone Zorzi tira dal limite e centra la parte alta della traversa. Detto questo la Pro Palazzolo prende bene le misure dell'avversario e sembra resistere. Fino al 36' quando Simone Zorzi prende palla sulla sinistra, rientra e dal limite taglia bene il destro sul primo palo rendendo vano il tuffo di Saia. 0-1. La reazione della Pro è difficile e con poca lucidità. Squadra stanca e il Montanaro di Morisi contiene rischiando solo qualcosa allo scadere. Vince dunque la favorita della vigilia, però non senza sudare.

IL TABELLINO

PRO PALAZZOLO-MONTANARO 0-1

RETI: 36' st Zorzi S. (M).

P.PALAZZOLO (4-3-3): Saia 7, Genesi A. 6.5, Pasini G. 6, Parisi L. 6.5 (48' st Ballanca sv), Argellini 6, Davo 6, Manco 6 (25' st Perazzo 6), Castagnone 6.5 (35' st Bahnane sv), Di Martino 6, Veliu 6, Mrheti 6 (39' st Spinello sv). A disp. Xhemali, Genesi S., Bersano, Boido, Dalpedri. All. Fiorentino 6.5.

MONTANARO (4-2-3-1): Fornaro 6, Salza 6, Bertone 6 (18' st Salvadego 6), Zorzi C. 6.5 (27' st La Mattina 6), Castrogiovanni 7 (1' st Armato 7), Colombara 6 (16' st Zorzi S. 7.5), Actis Grosso 6.5, Gottardo 6.5, Cantone 6 (17' Capirone 6), Zarmanian 6.5, D'Agostino 6.5. A disp. De Paoli, Cozio, Piovesan, Casella. All. Morisi 7.

ARBITRO: Borgarello di Nichelino 5.

ESPULSI: 19' st Veliu (P).

AMMONITI: Veliu (P), D'Agostino (M).

PRO PALAZZOLO

MONTANARO