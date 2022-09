Tornano a vincere due anni dopo e sognano il ritorno in categoria: inizio di stagione a bomba

Sembrava un miraggio, ora è luce pura in fondo al tunnel. A distanza di quasi due anni dall’ultima volta, la Nolese torna a vincere una partita ufficiale di campionato. Al Lino Cerva arriva un’agguerrita CGC Aosta, senza paura di perdere; i granata di Di Bernardo si sono rifatti il look dopo l’amarissima retrocessione della passata stagione e il gruppo si sta ancora amalgamando al meglio. A fare la differenza è la fame di vittoria trasmessa dalla società intera e dal tecnico stesso, un segnale per ridare fiducia al progetto intero; l’approccio alla partita della squadra è pressoché perfetto. La prima...

