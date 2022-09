Garino, che prova di forza: vittoria e clean sheet sul Moncalieri

Il Garino è lanciatissimo e guai a fermarlo. La formazione di Gaudino rifila un 2-0 al Moncalieri, volando a punteggio pieno dopo il 4-1 in trasferta sul campo del Vigone. Moncalieri fermo a un punto, dopo il pareggio un po' striminzito in casa contro il Bricherasio: ci sono ancora moltissime partite davanti per i biancoblù per rilanciare il proprio campionato e le proprie ambizioni playoff. I ragazzi di Daniele Gaudino che si schierano con un iniziale 4-4-1-1 votato al giro palla veloce per far uscire la difesa avversaria, Moncalieri che punta invece su un 4-3-3 di contenimento, con Macario a...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?