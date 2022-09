Ribaltone tra colpi sotto porta e papere del portiere, l'ambiziosa armata giallorossa rimane a punteggio pieno

Vittoria in rimonta per il Cigliano, autore di un brutto primo tempo ed invece più efficace nella ripresa. La squadra di Mario Gaudino è uscita sulla distanza dopo il gol preso a freddo a inizio secondo tempo. A questo punto sono 3 vittorie su 3 partite tra campionato e Coppa in questa prima parte di stagione per i giallorossi. Sicuramente un ottimo bottino per una squadra che si è sì rinforzata nel mercato estivo, ma è comunque ancora da assemblare nel migliore dei modi. Masticano invece amaro i biellesi di Mario Salvi, che non hanno saputo capitalizzare le occasioni avute...

