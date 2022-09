La "Barca" è in fuga: tra le grandi big sorridono i blaugrana

GIRONE C Non c’è due senza tre. Prosegue imperterrita la marcia trionfale del Barcanova retrocesso nel Girone C. Che le aspettative fossero alte verso la società blaugrana era chiaro, ma la ridotta conoscenza del raggruppamento storicamente canavesano poteva giocare brutti scherzi all’esordio. Invece, la squadra neoallenata da Luca Fichera ha da subito ingranato, mandando un messaggio netto alle concorrenti: tre vittorie consecutive e vetta solitaria, che di fatto significa mini fuga in testa al girone. Ultima di questa serie è la conquista di Fiano, uno dei campi potenzialmente più ostici della categoria come d’altronde già reso esplicito dalle prime due...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?