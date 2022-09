Vannozzi nuovo Ministro della Difesa: pari elettrizzante tra Orbassano e Villarbasse

Novanta minuti ad alta tensione. Si conclude 0-0 la sfida tra Orbassano e Villarbasse al culmine di un match contraddistinto tra capovolgimenti di fronte, ripartenze e duelli. Nell'arco della prima frazione di gioco, i villarbassesi si mostrano più efficienti in fase offensiva ma trovano la strada sbarrata da tre prodigiosi interventi di Vannozzi. La ripresa vede l'ago della bilancia pendere sempre un po' dalla parte della compagine di Baron che, però, fa nuovamente i conti con l'estremo difensore avversario in serata di grazia.

LA PARTITA

VANNOZZI FA I MIRACOLI

Le battute inaugurali dell'incontro vedono ambedue le compagini protagoniste di un avvio molto propositivo in fase offensiva subito cercando di focalizzarsi sull'attaccare la profondità. Il primo squillo offensivo vede protagonista gli ospiti sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla destra di Fugalli, il cui traversone verso l'area di rigore trova la girata al volo di destro di Rossi che, però, sorvola la traversa. L'intensità e il ritmo imposto dai due team è notevole, sinonimo di come si preannunci un incontro molto movimentato ed elettrizzante.

Dopo dieci minuti, la compagine guidata da Baron sfiora il vantaggio: Fugalli riceve la sfera sulla trequarti e calcia un diagonale mancino preciso e potente che viene deviato in angolo dalla parata strepitosa di Vannozzi. La risposta dei padroni di casa non si attendere, dato che sul seguente capovolgimento di fronte Palermo è protagonista di una grande progressione per vie centrali che lo porta in area di rigore concludendo con un mancino angolato ma poco potente da non impensierire Morana. La formazione ospite spicca per la capacità di proporre delle ripartenze tanto efficienti dal punto di vista tecnico quanto veloci negli spazi aperti. Una particolarità tecnica che potrebbe ampliare il ventaglio di soluzioni offensive a favore del Villarbasse.

Tuttavia, la retroguardia difensiva dell'Orbassano regge l'impatto e non concede punti in cui attaccare. Il match è vivo e al 17' sono i padroni di casa ad andare a un passo dal vantaggio: Romano calcia un destro a giro su punizione poco sotto il sette, ma Morana è autore di un intervento da manuale salvando i suoi. Trecento secondi dopo, é la compagine ospite a sfiorare l'1-0: sugli sviluppi di un calcio di punizione, assegnato per il via fallo al limite dell'area di Ouattara ai danni di Rana, lo stesso Rana conclude una prima volta ma colpisce la barriera e sul seguente rimpallo calcia un siluro che vede per la seconda volta una prodigiosa parata di Vannozzi.

Nell'arco della metà iniziale prima frazione di gioco si è denotata una maggiore predisposizione offensiva più da parte degli ospiti che dei padroni di casa, con quest'ultimi che hanno riscontrato qualche avversità nel creare grattacapi al reparto arretrato arancioblu. È con le iniziative personali che l'Orbassano si rende maggiormente minaccioso, con Romano che calcia un velenoso rigore in movimento deviato dalla difesa avversaria. La formazione di Giuliani prova ad innalzare il pressing offensivo, ma nella costruzione della manovra offensiva pecca di precisione nell'ultimo passaggio, con Carfora che in due circostanze getta alle ortiche delle potenziali occasioni per insediare il reparto difensivo arretrato.

Al 37' il Villarbasse per un soffio non sblocca il risultato: con un lancio dalle retrovie, Rossi viene pescato sulla corsa e si porta verso l'area di rigore calciando un sinistro angolato sul primo palo che viene deviato da un difensore avversario. È nei disimpegni in uscita che prende forma l'impostazione offensiva degli ospiti, che in più di un'occasione hanno sfiorato il vantaggio. Vantaggio che, invece, avevo trovato gli ospiti con Palermo, ma la rete è stata annullata per fallo sull'estremo difensore avversario. Sul finale della prima frazione di gioco, Vannozzi compie il terzo miracolo in quarantacinque minuti togliendo dal sette il destro potente di Berti.

PRESSING OSPITE SENZA SUCCESSO

La seconda frazione di gioco riprende sul punteggio di 0-0 maturati nell'arco dei primi quarantacinque minuti di gioco. All'intervallo nessuna delle due guide tecniche ha effettuato cambi. Lo scorcio iniziale della seconda metà dell'incontro vede i padroni di casa più propositivi nel cercare di dare enfasi alla manovra offensiva con Romano protagonista di una buona progressione ad attaccare la profondità intercettata dalla chiusura in diagonale di Gribaldo.

I primi dieci minuti della ripresa denotano un atteggiamento offensivo da parte di ambedue le compagini sulla falsariga di quanto si è visto ad nel primo tempo. Il Villarbasse enfatizza la manovra sfruttando le ripartenze, l'Orbassano fa affidamento sugli spunti individuali. Al 18' i villarbassesi si rendono nuovamente pericolosi in avanti: sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra calciato da Berti, Edoardo Dalmasso anticipa tutti con un mancino al volo preciso che vede Vannozzi autore di un'altra patata sensazionale.

I padroni di casa, centoventi secondi dopo, creano un grattacapo alla retroguardia arancioblu con una grande accelerazione di Palermo che si invola verso l'area di rigore, gli riesce un primo dribbling, tenta il secondo ma perde un tempo di gioco concludendo in modo scoordinato. La partita è elettrizzante con frequenti capovolgimenti di fronte e verticalizzazioni che animano l'incontro.

Al 26' il team guidato da Baron va a pochi passi dal vantaggio con Nicosia che calcia un destro dal limite che sorvola di poco la traversa. La formazione di Giuliani sembrerebbe riscontrare delle avversità nel far fronte alle ripartenze avversarie, col crescente pressing degli ospiti che col passare dei minuti sta portando il Villarbasse a presentarsi più frequentemente sulla trequarti avversaria.

I padroni di casa faticano a ripartire subendo la pressione avversaria che, però, non ha sino adesso non ha portato i risultati sperati ai villarbassesi. Come un fulmine a ciel sereno, l'Orbassano va vicino al vantaggio al 44': Busson viene pescato sulla corsa da un gran lancio dalle retrovie, si invola sulla sinistra e crossa a mezz'altezza per Bonfiglio, che anticipa i difensori avversari ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta da posizione favorevole. Il triplice fischio del direttore di gara sancisce lo 0-0 finale.

IL TABELLINO

ORBASSANO-VILLARBASSE 0-0

ORBASSANO (4-3-3): Vannozzi 8, Carfora 6, Mazzanti 6, Mignano 6.5, Charrier 6.5, Montanari 6.5 (13' st Busson 6.5), Lopes 6 (14' st Bonfiglio), Ouattara 7, Palermo 6.5 (40' st Gillone sv), Zienna 6.5 (4' st Korri), Romano 7 (22' st Delpiano 6.5) . A disp. Sandrini, Alessandria, Ierino A., Ierino D. All. Giuliani.

VILLARBASSE (4-4-2): Morana 6.5, De Stefani 6.5 (15' st Borin 6), Scassa 6.5, Gribaldo 7, Dalmasso C. 6.5, Berti 7, Rava 7 (15' st Nicosia 6) , Peretto 6.5 (30' Corraro 6.5), Martucci 6.5 (32' st Morabito), Fugalli 6.5, Rossi 7 (12' st Dalmasso E. 6.5). A disp. Casalegno, Marino, Agnolon. All. Baron.

AMMONITI: 26' pt Rava (V), 18' st Berti (V), 22' st Charrier (O), 33' st Mazzanti (O)

ARBITRO: Diamante di Chivasso 6

LE PAGELLE (I MIGLIORI)

ORBASSANO

Vannozzi 8 È il grande protagonista della serata. Già nell'arco della prima frazione di gioco sale in cattedra compiendo tre parate di assoluto spessore. Nella ripresa completa il suo poker di interventi sensazionali deviando in angolo la punizione chirurgica di Rossi. Se il Villarbasse non ha vinto il merito è suo. Una notte da vero numero uno per posizionamento, reattività e riflessi.

Romano 7 Viene sostituito a metà secondo tempo disputando 65 minuti di grande qualità sulla fascia mancina del rettangolo verde. Spesso prova a mettersi in proprio con iniziative personali che rendono maggiormente imprevedibile la manovra offensiva dei padroni di casa. Il suo dinamismo offre meno punti di riferimento alla difesa villarbassese. Non riesce ad incidere sul risultato, ma offre una prestazione ampiamente positiva.

Ouattara 7 Sulla linea di centrocampo abbina quantità e qualità. É propositivo in fase di possesso, dove cerca con frequenza di verticalizzare il gioco, e al tempo stesso presente in fase di copertura in qualità di recupera palloni. Molto determinato ma sempre corretto nei tackle in scivolata.

VILLARBASSE

Gribaldo 7 Performance di spessore e autoritaria al centro della retroguardia difensiva villarbassese. Dirige il reparto arretrato con leadership e carisma infondendo fiducia. Oltre all'aspetto carismatico, brilla anche dal punto di vista tecnico dato che non commette mai sbavature né nel posizionamento né nelle diagonali.

Rossi 7 Solamente un Vannozzi stratosferico poteva deviare quella perla di destro a giro poco sotto il sette che sarebbe valsa il successo degli ospiti. Oltre alla prodezza balistica del gesto tecnico, è sempre presente all'interno della manovra offensiva fungendo da regista avanzato con una buona visione di gioco.

Berti 7 Metronomo del centrocampo villarbassese, ogni azione offensiva parte o passa dai suoi piedi. Imposta, crea, verticalizza. È abile sia nell'abbassarsi agendo come vertice basso sulla mediana sia nell'ampliare il proprio raggio d'azione avvicinandosi alla trequarti.