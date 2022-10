Mappanese, la vittoria è in Giardino! Nolese ora lontanissima dalla vetta

L'Oktoberfest è a Leinì, a pochi passi da Mappano, e certamente i ragazzi di casa non mancheranno di offrire una birra ad Andrea Giardino, il proclamato a fine gara Mvp del match. Il giovane centrocampista della formazione di Marrella ha siglato il primo gol e con un break spettacolare si è procurato nella ripresa il rigore che ha permesso di chiudere il match, nella pesante vittoria biancorossa per 2-0 contro la Nolese di Di Bernardo. Una prestazione eccellente, come quella della Mappanese, brava a resistere alla formazione granata manovriera, ma poco efficace, sfortunata nel primo tempo, sterile nella ripresa. LA...

