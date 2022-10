Tripletta in 5 minuti, l'implacabile goleador schianta i rivali nel big match di giornata

Successo su tutta la linea per l'Ivrea Banchette, che schianta la Virtus Vercelli e insegue sempre le capoliste Montanaro e Ponderano, a 2 soli punti di distanza. Il team di Marco Girelli va sotto dopo pochi istanti, per mano della rete di Luca Porcelli, lasciato colpevolmente libero in area, ma rimedia già nel primo tempo a causa di un rigore provocato ingenuamente dai vercellesi e segnato da Alberto Farinella, per poi dilagare nella ripresa, con 3 gol in pochi minuti tutti realizzati da Matteo Vicario. La quinta rete arriva invece con l’uomo (Nardi) che manca il controllo in area piccola, ma...

