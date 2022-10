Ultima parola a Daggiano: incredibile remuntada targata Spazio Talent

Che quella tra Mirafiori e Spazio talent non fosse una partita come le altre lo si sapeva, era percepibile come le due compagini tenessero a questa gara, ma nessuno si sarebbe aspettato l'epilogo visto in campo. Un 2-2 ricco di colpi di scena, aperto da un eurogol di Kadiuansonga per i padroni di casa e portato sul 2-0 da Palmieri, il tutto prima della rimonta targata Spazio Talent avviata Ferlazzo e chiusa, negli ultimi atti di gara, dal predatore Daggiano. Un punto che accontenta entrambe le compagini, anche se gli animi caldi hanno dimostrato una grande volontà di vincere. Sorride...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?