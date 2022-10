Salvatierra eroe biancoazzurro dal dischetto: a Villar il Luserna ne esce con un punto

Nicolas Salvatierra è il salvatore del Luserna e no, non è un solo un gioco di parole con il suo cognome, è il giusto merito per il numero dieci, lucido dagli undici metri nel momento più importante, glaciale nel siglare il pareggio nel difficile campo del Villar Perosa, decisivo nel portare a casa l'ennesimo punto per i biancoazzurri che si confermano squadra ostica, capace di volare grazie ai tredici punti al secondo posto con il Garino. Per i gialloblù invece una beffa finale dopo che Mattia Tosello aveva messo la freccia del sorpasso, una beffa che conferma il quinto posto...

