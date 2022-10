Al via la seconda fase: 24 squadre in gioco, campioni e vice-campioni in carica compresi

Partite in 72, ne restano 24. Da giovedì sera al via la Seconda Fase della Coppa Piemonte di Prima Categoria. Il format ripropone anche per il nuovo turno una conformazione di gironi triangolari, con disputa delle gare di sola andata, per un totale di tre incontri per girone. Solo la vincente del raggruppamento avrà diritto di accesso ai quarti di finale della competizione, il cui scettro, ricordiamo, è tutt'ora nelle mani dei campioni in carica del Gattinara, vincitori il 2 giugno scorso contro il Tre Valli.

GLI OTTO TRIANGOLARI

GIRONE A: Cameri Calcio, Comignago, Virtus Villadossola.

GIRONE B: Cigliano Calcio, Gattinara, Strambinese.

GIRONE C: Cafasse Balangero, CGC Aosta, Sportiva Nolese.

GIRONE D: Giaveno Coazze, Pro Collegno, Villarbasse.

GIRONE E: Barcanova, KL Pertusa, Spazio Talent Soccer.

GIRONE F: Polisportiva Garino, San Secondo, San Bernardo.

GIRONE G: Caraglio, Marene, Tre Valli.

GIRONE H: Astigiana Calcio, Canelli 1922, Capriatese.

IL FITTO CALENDARIO

Come allegato al Comunicato Ufficiale numero 29, pubblicato il 6 ottobre, le prime sfide della seconda fase si terranno nella serata di giovedì 13 ottobre, con i seguenti accoppiamenti:

Virtus Villadossola-Comignago

Gattinara-Cigliano

CGC Aosta-Cafasse Balangero

Giaveno Coazze-Villarbasse

Barcanova-Spazio Talent Soccer

San Secondo-Polisportiva Garino

Caraglio-Tre Valli

Canelli 1922-Nuova Astigiana Calcio

La seconda giornata del 27 ottobre, invece, vedrà scontrarsi le perdenti del primo match di calendario con le compagini che avranno osservato un turno di riposo. In caso di pareggio, a scendere in campo il per prima sarà la società ospitante la prima giornata. Chiuderà il quadro la terza giornata, in programma per il 10 novembre, in un tour de force piuttosto importante che porterà alla definizione della fase ad eliminazione diretta già entro l'inverno.

Occhi puntati, come detto in apertura, sulle ultime finaliste Gattinara e Tre Valli; ma attenzione anche alle possibili outsiders neopromosse che han deciso di non disdegnare l'impegno, quali Giaveno Coazze, Caraglio e Nuova Astigiana, quest'ultima semifinalista nella scorsa edizione della Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria.