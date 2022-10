Il fratello gioca in Champions e in Nazionale ma Valerio non è da meno: doppietta e sconfitta evitata

Il fratello Alessio fa parte a pieno titolo della rosa del Napoli in Serie A dopo anni in prestito nelle categorie inferiori, in cui è maturato molto, e ha avuto anche l'opportunità di giocare in Champions League (contro Liverpool e contro i Rangers), ma in casa Zerbin le soddisfazioni non sono mancate anche dopo il turno dello scorso week end del Girone A di Prima Categoria Piemonte-Valle d'Aosta. Nella partita Union Novara-Cannobiese infatti il protagonista assoluto è stato infatti Valerio Zerbin, giovane attaccante classe 2003 che fa parte della prima squadra allenata da Diego Boca.

Il club gaudenziano era sotto di 2 reti nella 5ª giornata di un campionato che ha avuto un avvio tentennante, ed ecco nella ripresa proprio Zerbin junior centrare la doppietta che evita almeno la sconfitta, prima con un gol in diagonale poi con un tiro potente da dentro l'area in circa un quarto d'ora. Per la prima vittoria c'è da attendere, dal momento che l'inizio di campionato dell'Union Novara è stato un attimo con il freno a mano tirato con solo 2 punti in 5 gare e più di un'occasione di aumentare il bottino persa nei minuti di recupero. La confidenza con il gol del novarese classe 2003 non è comunque certo cosa nuova, dal momento che nello scorso campionato Under 19 Regionale pur nel campionato anonimo fatto dalla Sanmartinese (squadra confluita appunto nell'Union Novara) aveva messo a segno 12 reti.

In più nel dicembre 2021 era arrivata anche la convocazione per un raduno nella rappresentativa Regionale di categoria per mano dell'allora selezionatore Licio Russo. «Avevo fuori Bersezio per squalifica e l'ho messo davanti, in Under 19 effettivamente gioca da attaccante mentre in prima squadra lo posiziono solitamente più dietro. Se l'è cavata comunque molto bene da punta domenica scorsa, con 2 gol ci ha evitato la sconfitta, anche se dopo il pari è stato un peccato non andare a vincerla» osserva il suo tecnico Boca.

Se è plausibile possa essere difficile eguagliare la carriera del fratello maggiore (anche convocato dal Commissario Tecnico Roberto Mancini in Nazionale e già esordiente lo scorso 7 giugno nel match di Nations League contro l'Ungheria), per ora per Valerio Zerbin ci sono le prime soddisfazioni in prima squadra. In una categoria che comunque lo stesso Alessio ha già frequentato come in pochi sanno. Il debutto del classe 1999 in prima squadra era stato proprio ai tempi di Suno in Prima Categoria, ad esultare per le reti è però adesso il fratello più giovane di 4 anni.

IL PUNTO

I risultati della 5a giornata del Girone A di Prima Categoria: Agrano-Ornavassese 1-1, Comignago-Varzese 2-2, Crevolese-Fomarco 2-2, Gravellona San Pietro-Borgolavezzaro 4-2, Momo-Pernatese 4-1, Trecate-Cameri 0-1, Union Novara-Cannobiese 2-2, Virtus Villadossola-Vogogna 0-1.

Classifica: Vogogna, Ornavassese, Cameri 13, Cannobiese 11, Varzese, Virtus Villadossola, Momo 10, Trecate 6, Gravellona San Pietro, Pernatese 5, Crevolese, Borgolavezzaro 4, Comignago, Union Novara 2, Agrano 1, Fomarco 0.

Prossimo turno (16-10, ore 15): Vogogna-Gravellona San Pietro, Cameri-Virtus Villadossola, Cannobiese-Trecate (ore 14.30), Crevolese-Momo, Fomarco-Comignago (15-10, ore 15), Borgolavezzaro-Pernatese, Varzese-Agrano, Ornavassese-Union Novara.