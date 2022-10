Distefano, ma che combini? Gol che ferma la capolista e rida' fiducia ai granata

Il Barcanova è partito fortissimo con cinque vittorie consecutive in cui hanno subito solamente due gol. Dall'altra parte la Nolese invece, nonostante le ottime qualità, ha iniziato il campionato con prestazioni altalenanti. Il loro attacco funziona, ma la difesa è da sistemare visti le troppi reti subite. I pretesti per assistere ad una gara vivace e divertente c'erano tutti e le due squadre non hanno deluso. Dopo novanta minuti maschi e combattuti il pareggio sancisce il termine della gara, fermando così la striscia di vittorie della capolista.

DISTEFANO CORRE E SEGNA

La partita inizia con un Barcanova che vuole fin da subito imporre il suo ritmo e fare del male alla difesa avversaria. La Nolese però non ha paura e prova comunque a costruire della azioni manovrate, partendo molto spesso dalla difesa. Fin dai primi minuti il match si è rivelato molto nervoso. Falli, proteste e scontri duri sono stati all'ordine del giorno.

Il Barcanova ci prova facendo anche alzare Saccà e Marinaro, i due terzini della loro difesa a quattro. La Nolese però sa come compattarsi bene difensivamente e concede pochi spazi e poche linee di tiro agli avversari. Sempre Saccà colpisce bene di testa da calcio d'angolo al 17', ma il suo tiro è di poco a lato. Gli animi si scaldano sempre di più e ad ogni fallo o contrasto volano parole accese fra i giocatori delle due squadre.

Dopo alcune ottime azioni individuali di Borrello e Marinaro, arriva un fulmine a ciel sereno per i padroni di casa. Proprio mentre erano in maggiore controllo della gara, il centrocampo ospite lancia Distefano in velocità. Il bomber in maglia granata s'invola e con molta rapidità supera gli stopper avversari e supera Bellone con un pallonetto. A quel punto è solo a porta sguarnita e non può che concludere con facilità in rete. Al 26' è quindi 1-0 per la Nolese, per la sorpresa dei sostenitori di casa.

Da quel momento il Barcanova alza ancor di più il baricentro, schiacciando la Nolese nella sua trequarti per lunghi tratti di partita. La squadra di Nole Canavese è però brava a far di nuovo densità e sventare le minacce aere avversarie, rappresentate da Caria in maglia numero nove.

Al 43' arriva l'occasione per il pareggio. D'Alessandro è bravo a smarcarsi e a dettare il passaggio, viene quindi servito e si trova solo davanti a Borille, ma il suo tiro finisce ampiamente sopra la traversa. Il primo tempo si chiude quindi con gli ospiti in vantaggio un po' a sorpresa, ma con un Barcanova che le qualità per pareggiare e anche vincere la partita.

PAREGGIO CONQUISTATO, MA VITTORIA SFIORATA

La seconda frazione d gioco inizia con un Barcanova ancor più carico di pareggiare la partita. Già dopo due minuti Coria può pareggiare il risultato, ma Borille si distende e para. La partita poi si fa più equilibrata, con entrambe le squadre che prendono i propri spazi in campo e che prova ad imporre il proprio stile di gioco.

Il pressing aumenta da entrambe le parti e di conseguenza aumentano anche i contatti e i contrasti fra i giocatori. Match che si fa quindi spezzettato a discapito dello spettacolo. Al 12' arriva poi il pareggio del Barcanova. Marinaro si lancia sulla fascia e arriva a fondo campo da cui fa partire un cross preciso per D'Alessandro. L'attaccante non deve che spingere in porta un assist al bacio e pareggiare la partita.

Dopo il gol, la Nolese accusa ancor di più la stanchezza e soffre senza riuscire ad imbastire serie azioni offensive. Di Bernardo attua anche dei campi e fa passare a tre la sua difesa, viene infatti inserito Casellato per contenere il fisico e l'esperienza di Coria. La tattica inizia a diventare più rara e la partita si fa confusa.

Al 31' viene anche espulso Fichera. L'allenatore del Barcanova viene mandato fuori dal campo in seguito ad un alterco con il collega della Nolese. Marinaro si rende di nuovo protagonista al 33' con un tiro a giro favoloso, la risposta di Borille è d'altrettanta bellezza e il tutto si conclude con un calcio d'angolo.

L'ultimo quarto d'ora è tutto nel segno del Barcanova. La capolista del girone C aumenta il ritmo e si riversa in attacco, mettendo in difficoltà la difesa della Nolese. Nel finale, Popescu ha per due volte l'occasione per far vincere i suoi, ma non riesce a concludere in rete nonostante la favorevolissima posizione.

Dopo cinque interminabili minuti di recupero si conclude lo scontro fra Barcanova e Nolese. Il pareggio non serve a nessuna delle due squadre, ma da sicuramente fiducia ad una formazione ospite che ha dimostrato ottime qualità. Il Barcanova dovrà affrontare nella prossima sfida un Real Orione reduce da tre vittorie consecutive, mentre la Nolese dovrà confermarsi in casa contro la Mathi Lanzanese.

IL TABELLINO

BARCANOVA-NOLESE 1-1

RETI (0-1, 1-1): 26' Di Stefano (N), 12' st D'Alessandro (B).

BARCANOVA (4-3-1-2): Bellone 5.5, Saccà G. 6, Marinaro 6.5, Migliardi 6, Russo 6, Saccà P. 6.5, Signoriello A. 5.5, Fiandaca C. 6.5 (26' st Marmo 5.5), Caria 6, Borrello 6.5 (36' st Liguori sv), D'Alessandro 7 (16' st Popescu Mihaj 5.5). A disp. Tricarico, Boeri, Baccaglini, Ranciu, Del Frari L., Damiani F.. All. Fichera Luca 6.

NOLESE (4-3-1-2): Borille 6.5, Picatto 6 (29' st Corradin R. 6.5), Vernero 7, Scala 6.5, Botto 6.5, Tigani 6.5, Rotariu 6.5 (18' st Casellato 7), Novero 6, Di Stefano 7, Garofalo 6.5 (44' st Picatto sv), Agostini 6 (44' st Civitella sv). A disp. Lorusso, Tosatto, Bergamini, Redruello, Vivarelli. All. Di Bernardo 6.5.

ARBITRO: Venturini di Torino 6.5.

AMMONITI: 28' Di Stefano (N), 1' st Botto (N), 26' st Saccà P. (B), 40' st Marinaro (B), 41' st Caria (B).

LE PAGELLE

BARCANOVA

Bellone 5.5 Qualcosa da recriminare sul gol in cui si fa fregare dal rimbalzo del pallone, per il resto è poco chiamato in causa.

Saccà G. 6 Sale per dare superiorità numerica in attacco, ma spesso si nasconde e non si fa servire dai suoi nonostante sia solo. In difesa è rapido e da sempre una mano.

Marinaro 7 Buona tecnica palla al piede. Ha anche un ottimo tiro che costringe il portiere avversario a qualche ottima parata. Fornisce anche un importante assist per il gol del pareggio

Migliardi 6 Corre, contrasta e recupera molti palloni, ma a volte preso dalla foga del momento sbaglia le scelte su passaggi o lanci.

Russo 6 Si fa sorprendere qualche volta sulle imbucate in velocità avversarie, ma spesso riesce comunque a metterci una pezza e recuperare il pallone.

Saccà P. 6.5 Contiene molto bene il numero 11 avversario, con cui forse scambia anche qualche parola di troppo. Comunque una prestazione più che positiva per lui.

Signoriello A. 5.5 A tratti assente nel gioco della sua squadra, prova a recuperare con impegno e grinta, maper quest'oggi non basta.

Fiandaca C. 6.5 Riesce a mettere ordine nella confusione del match e sa come comportarsi quando viene attaccato e pressato dal centrocampo avversario.

26' st Marmo 5.5 Subentra a venti minuti dal termine, ma entra poco nel vivo dell'azione. Soffre la fisicità avversaria e non riesce ad imporsi.

Caria 6 Sfrutta bene la sua stazza per primeggiare nei contrasti aerei e guadagna numerosi falli preziosi per i suoi. Soffre nella seconda metà di partita quando viene marcato da un difensore fisico quanto lui.

Borrello 6.5 Da buon numero dieci ha un dribbling sopra le media e ottima qualità calcistiche. Nelle partite fisiche e combattute come quella di oggi fa però più fatica a giocare il suo calcio.

D'Alessandro 6.5 Appoggia in rete il cross al bacio di Marinaro e spreca una buona occasione nel primo tempo. Riesce più volte a rendersi pericoloso, ma la difesa della Nolese lo contiene con le buone o con le cattive.

16' st Popescu Mihaj 5.5 Per due volte gli capita sui piedi l'occasione perfetta per diventare l'eroe di giornata e far vincere i suoi, ma entrambe le volte calcia male e conclude alto sopra la traversa.

All. Fichera Luca 6 Pareggio maturato al termine di una gara giocata a sprazzi contro un avversario ostico, ma sicuramente alla loro portata. Troppo nervosismo sia fra giocatori che con gli avversari.

NOLESE

Borille 6.5 Vola verso il finale per blindare il risultato e portare a casa un prezioso punto. Sul gol è incolpevole, ma interviene con sicurezza su qualche pericoloso cross in area.

Picatto 6

29' st Corradin R. 6.5

Vernero 7

Scala 6.5

Botto 6.5

Tigani 6.5

Rotariu 6.5

18' st Casellato 7

Novero 6

Di Stefano 7

Garofalo 6.5

Agostini 6

All. Di Bernardo 6.5