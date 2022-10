La premiata ditta Veliu-Manco regala il 3° hurrà di fila: il paese tocca vette felicissime

La Pro Palazzolo fa il suo dovere e con un gol per tempo regola la Serravallese. Un 2-0 per la squadra di Claudio Fiorentino, che vale il provvisorio 3° posto in classifica a -3 dalla vetta. Primo tempo di marca Veliu, che prima sbaglia il calcio di rigore poi segna al tramonto del primo tempo l’1-0. Il resto è opera della strategia dell'allenatore biancoverde, che cambia la posizione di Manco. I due attaccanti combinano e il numero 9 segna il 2-0. Nel finale, invece, la Serravallese s'innervosisce e perde ben 2 uomini per doppia ammonizione.

Veliu time Entrambe le compagini hanno bisogno di punti per i rispettivi obiettivi, anche se il momento sorride ai biancoverdi visto che arrivano da 2 vittorie consecutive, entrambe per 3-2. Pronti via ed è la Serravallese a dare il primo scossone con una punizione di Papa dopo neanche 120'' di gioco e palla larga. Si riprende subito la squadra ospitante con una doppia occasione per Mrheti tra il 9' e il 10', prima di piede raccoglie un tiro sporco di Veliu e di destra fa compiere a Vivone il primo intervento della gara, poi di testa lasciato solo non dà forza allo stacco e appoggia sempre tra le mani dell'estremo difensore. Al 13' il numero 11 ha qualcosa da farsi perdonare e su invito di Manco supera Vivone, che lo atterra ed è rigore. Sul dischetto va Veliu, che angola bene ma Vivone si allunga e in due tempi raccoglie la sfera. Un episodio che sveglia la squadra ospite, che al 26' prova una buona giocata da sinistra con El Khiyati, che punta Stefano Genesi e la mette in mezzo. Il cross diventa un tiro e la sfera sbatte su Xhemali prima, sulla traversa poi e viene liberata. I due allenatori poi sono costretti a fare un cambio a testa per due infortuni e la fase centrale perde di tono e di smalto. Si ravviva di nuovo il match al 42' quando Veliu, elude la trappola del fuorigioco e sull'uscita di Vivone lo beffa con un pallonetto e segna il suo 6° gol in campionato. Con questo squillo si chiude anche la prima frazione con i padroni di casa in vantaggio 1-0.



La mossa di Fiorentino La Serravallese opera il suo secondo cambio all'intervallo mentre mister Fiorentino opta per l'inversione delle posizioni di Manco e Mrheti, con il primo molto più vicino a Veliu per cercare di trovare spazi nella statica linea centrale valsesiana. Proprio la mossa del mister dei padroni di casa produce i suoi effetti all'8' quando Manco pesca il taglio di Veliu alle spalle del subentrato Rigoni e davanti a Vivone lo centra. Due minuti dopo stesso schema in ripartenza con Veliu, che stavolta scappa sul filo del fuorigioco e serve l'assist per Manco, il quale a porta vuota sigla il 2-0. La Pro affonda in ripartenza e al 14' ancora Veliu supera Elvini in velocità e appoggia dietro per Manco, che incrocia sul secondo palo ma incoccia il montante. La partita cala di tono e tiene banco l’arbitro che s'infortuna: in un primo momento sembra dover sospendere la gara, poi dopo le cure mediche ricevute dallo staff sanitario dei padroni di casa riesce a riprendere. Nel finale ancora protagonista Fontolan della sezione di Aosta, che espelle per doppio giallo i due centrocampisti centrali valsesiani Marchilli (42') e Cattaneo (46'). Finisce così 2-0 per la Pro Palazzolo che continua a veleggiare in piena zona play-off.

IL TABELLINO

PRO PALAZZOLO-SERRAVALLESE 2-0

RETI: 42' Veliu (P), 10' st Manco (P).

PRO PALAZZOLO (4-2-3-1): Xhemali 6.5, Genesi S. 6, Pasini G. 7 (20' st Gregoraci 6.5), Genesi A. 6.5 (40' Boido 6.5), Davo 7.5, Casamassima 7, Perazzo 6 (17' st Di Martino 6), Castagnone 6.5, Manco 7, Veliu 6.5, Mrheti 7. A disp. Saia, Ballanca, Bersano, Spinello. All. Fiorentino 8.

SERRAVALLESE (4-4-2): Vivone 7, Brumana 5.5 (21' st Patrioli 6), Togna 5, Elvini 5, Erbetta 6 (32' Rigoni 5), Cattaneo 5, El Khiyati 6, Granieri 5.5 (1' st Marchili 5), Anselmino 5.5 (34' st Lanno sv), Papa 5.5, Morgillo 6 (29' st Gilardi 5.5). A disp. Terracciano, Granieri, Dechiara. All. Fantini 5.5.

ARBITRO: Fontolan di Aosta 6.5.

ESPULSI: 42' st Marchili (S), 46' st Cattaneo (S).

AMMONITI: Patrioli (S), El Khiyati (S), Castagnone (P), Davo (P).

