Scagnelli alla Del Piero apre la furia Baci, con Fortino l'Olimpica sfiora la remuntada: lo scontro salvezza è biancoblù

Un Bacigalupo roboante si abbatte su un orgogliosa Olimpica Grugliasco, ne scaturisce una gara ricca di gol e di colpi di scena tra due squadre in piena lotta salvezza dopo un'inizio di campionato ben sotto le aspettative. Apre le danze il Bacigalupo con una perla di Edoardo Scagnelli, seguita dal 2-0 dopo appena otto minuti di Francesco Gelao. Piove sul bagnato per gli ospiti nella prima frazione e alla mezz'ora arriva il tris di Simone Scimè dal dischetto. Per i biancorossi il gol è la scintilla per reagire, la scintilla che permette nei minuti di recupero della gara di sfiorare...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?