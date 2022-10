Arbitro in ospedale e derby sospeso: l'attaccante rischia la stangata

Uno dei tanti derby della Valsusa, la sfida tra Caselette e Chianocco, si chiude anzitempo quando il risultato era sull’1-0 per i padroni di casa. La gara infatti è stata sospesa dopo appena otto minuti nella ripresa. A raccontare come sono andate le cose, che ha portato il l’arbitro Franco, della sezione di Collegno a decretare la fine anticipata del match, sono il tecnico dei padroni di casa Oliviero Chiapino e il direttore sportivo del Chianocco Irmo Tonda. Il tecnico del Caselette lo ha visto così: «Il direttore di gara ha interrotto la partita dopo aver ricevuto una manata al volto da parte di Pasqualone, dopo che quest’ultimo aveva estratto il cartellino rosso nei suoi confronti, per quel che mi è parso di vedere fortunatamente non l’ha colpito. Questo perché il direttore di gara si è coperto con i cartellini».

Simile ma leggermente diversa la versione rilasciata dalla figura dirigenziale Orange, che differisce in alcuni dettagli ma non esula da colpe il responsabile: «Pasqualone ha tolto il fischietto dall’arbitro e l’ha scagliato proprio contro quest’ultimo. L’accaduto non è nemmeno in minima parte giustificabile; però, va detto che la gara fin lì per il ragazzo non era stata una gara semplice. Preso continuamente di mira dai calci degli avversari, ad un certo punto è sbottato nei confronti del direttore di gara, pronunciando forse non proprio dei complimenti, parole che hanno portato all’espulsione».

Un vero peccato perché Lorenzo Pasqualone, l’attaccante ex Promozione arrivato in val di Susa nella sessione trasferimenti estiva, è un pilastro della squadra e ora rischia una lunga squalifica. Il direttore di gara, dopo aver sospeso il match, si è recato in ospedale dove gli hanno prescritto tre giorni in prognosi. Alle due società non resta che attendere il comunicato, atteso in settimana, per scoprire quale sarà l’esito del match, la possibilità più plausibile è il 3-0 a tavolino per i padroni di casa.

DAL GIRONE D

L’unica certezza sono i risultati sugli altri campi, dove spiccano le conferme da parte di Cenisia e KL Pertusa. I viola confermano il trend positivo dell’ultimo periodo trovando, grazie al 2-1 con il MoDeRNa Mirafiori, il quarto successo consecutivo. I gialloverdi invece hanno superato il Venaus per 1-2, grazie ad una rete all’ultimo istante di Lorenzo Mecca. I ragazzi di Alessio Ragazzoni possono festeggiare il primo posto in solitaria a sedici punti, favorito dall’inaspettato passo falso del Mirafiori con il San Giorgio. Il 2-2 finale è valso il primo punto del campionato per i biancoviola, un punto che rende felice il tecnico Giuseppe Fralicciardi, anche se vi è il rammarico per non aver saputo difendere una prima frazione perfetta, chiusa con due reti di vantaggio: «Giocare così con la prima in classifica ci dà fiducia, abbiamo fatto un primo tempo perfetto, prendendoli anche alla sprovvista, nella ripresa loro hanno messo quattro attaccanti e non siamo riusciti a reggere. Oggi i miei ragazzi mi hanno soddisfatto tutti, è stata una prestazione che ci dà fiducia per il proseguo». D’altro canto, per Antonio Caprì è un punto guadagnato, un punto che pone il suo Mirafiori a quota quattordici in ex equo con il Paradiso.