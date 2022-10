E stangata fu: due anni di squalifica al top player del mercato estivo

Si poteva temere una stangata vera e propria dopo l'epilogo del tanto atteso derby valsusino. Il destino dell'attaccante, sceso di due categorie per trainare una società ambiziosa verso grandi lidi, è stato drasticamente cambiato dopo gli eventi di domenica 16 ottobre. Lorenzo Pasqualone, arrivato in estate direttamente dall'Albese (Eccellenza) per illuminare il Chianocco, dovrà stare lontano dai campi per due anni dopo il turbolento epilogo della sfida tra gli arancioverdi e il Caselette, sospesa all'8' della ripresa dopo l'espulsione dell'attaccante ex Lascaris.

LA VICENDA

Come raccontato sul giornale e sul sito attraverso le voci di chi era al campo durante il derby, la sfida tra Caselle e Chianocco si è interrotta anzitempo dopo che il direttore di gara, il signor Franco della sezione di Collegno, ha sospeso il tutto al 53'. Nella stessa serata di domenica sono intervenuti sia il tecnico del Caselette Oliviero Chiapino che il Ds del Chianocco Irmo Tonda, confermando come qualcosa fosse effettivamente successo. L'allenatore neroverde ha parlato di «Manata al volto da parte di Pasqualone, dopo che il direttore di gara aveva estratto il cartellino rosso nei suoi confronti», spiegando però come «Fortunatamente l'arbitro non è stato colpito, poiché si è coperto con i cartellini».

La versione di Tonda, seppur diversa (il DS arancioverde ha parlato di un Pasqualone che «Ha tolto il fischietto all'arbitro e l'ha scagliato proprio contro quest'ultimo»), ha confermato come la sospensione della partita sia arrivata dopo un episodio tra l'attaccante e il direttore di gara, il quale si è recato al pronto soccorso a fine partita dove gli sono stati prescritti 3 giorni di prognosi.

LA SENTENZA

Il rischio che potesse essere un lungo stop dal rettangolo verde si è trasformato in realtà dopo il Comunicato del 20 ottobre. Pasqualone è stato infatti squalificato fino al 20 ottobre 2024: leggendo direttamente la sentenza pronunciata dal Giudice Sportivo Chiara Laudi parla di «Condotta violenta nei confronti del direttore di gara, condotta che ha causato lesioni personali accertate con referto del Pronto Soccorso. Al minuto 10 del secondo tempo di gioco il Sig. Pasqualone veniva espulso per proteste e minacce all'arbitro; alla notifica del provvedimento, trovandosi faccia a faccia con il direttore di gara, il giocatore lo colpiva con un violento schiaffo al volto, all'altezza della mandibola, facendogli schizzare il fischietto prima contro l'arcata superiore dei denti e poi fuori dalla bocca. Stordito e scioccato da tale aggressione gratuita e inaspettata, l'arbitro avvertiva immediatamente dolore alla bocca ed ai denti, giramento di testa con vertigini e nausea e decideva di sospendere la gara, scatenando così le proteste dell'assistente di parte del Chianocco e di tutta la squadra, in particolare del capitano, che domandava indulgenza per il proprio compagno»

«Il direttore di gara veniva prontamente accompagnato presso il suo spogliatoio da un Dirigente della Società di casa e ivi veniva raggiunto dal Presidente del Chianocco, che si sincerava delle sue condizioni; lasciava infine l'impianto con la propria vettura ma, non sentendosi nelle condizioni fisiche e psicologiche ottimali, si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Croce di Moncalieri, dal quale veniva dimesso con diagnosi di trauma facciale, prognosi 3 giorni s.c. e terapia antalgica».

Oltre alla squalifica di Pasqualone sopraggiunge anche il 3-0 a tavolino che porta 3 punti al Caselette, poiché la responsabilità della sospensione della partita va attribuita alla società di appartenenza del tesserato reo della «Condotta violenta», che proietta in questo modo il Caselette a quota 10 punti e al quinto posto in classifica. Il Chianocco, invece, resta ottavo a 7 punti, ma senza poter contare sulle prestazioni di Pasqualone e con la squalifica, in aggiunta, del dirigente Gianpaolo Cadelano (assistente dell'arbitro durante la partita) fino all'8 novembre.