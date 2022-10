Chiappero, Cavestro e Cippone in formato MSN: la magica triade fa decollare il San Maurizio Canavese

Straordinaria vittoria per il San Maurizio Canavese che batte 3-1 il Grand Paradiso nel segno di Chiappero, Cavestro e Cippone. Avvio dell'incontro che vede la formazione di casa molto propositiva e incisiva in fase avanzata tanto da sbloccare il risultato alla metà della prima frazione di gioco con Cippone su assist al bacio di Cavestro. Sul finale del primo tempo Shkreli neutralizza dagli undici metri Chiappero ma non riesce ad evitare il raddoppio a metà della ripresa di Cavestro, abile a smarcarsi in area concludendo con precisione. Poco dopo la mezz'ora, gli ospiti accorciano le distanze col calcio di rigore trasformato da Carlotto. Allo scadere, Chiappero mette firma il tris con una grande azione personale sulla sinistra.

LA PARTITA

CAVESTRO INVENTA, CIPPONE FINALIZZA

Avvio dell'incontro caratterizzato da una verve agonistica a centrocampo, con svariati duelli e contrasti che denotano subito quanto sia alta la tensione tra le due compagini. Il match è sin da subito combattuto e il primo squillo offensivo giunge al 6': Cippone esegue una buona progressione per vie centrali servendo sul taglio Chiappero che di prima serve di esterno mancino Cavestro, controlla la sfera in un primo momento ma la perde in area di rigore con Shkreli che esce in presa sicura. Sul successivo ribaltamento di fronte, gli ospiti si fanno vedere in fase avanzata con un cambio campo coi contagiri di Mongino che pesca sulla destra Rodà, ma Azzarello legge bene l'azione e stoppa l'attaccante biancoceleste.

La formazione di Telesforo si rivela minacciosa anche sugli sviluppi dei calci piazzati, come nel caso della punizione calciata da Rodà il cui mancino a giro sfiora il palo alla sinistra dell'estremo difensore avversario. L'incontro si anima, con la compagine di Di Muro che sfiora il vantaggio al quarto d'ora prima su una punizione di destro a giro di Chiappero, salvata proprio sulla linea dell'estremo difensore biancoceleste, e successivamente con un colpo di testa di Cippone sotto il sette, su suggerimento di Cavestro, che vede l'intervento miracoloso per riflessi e agilità di Shkreli.

Da segnalare le proteste veementi dei padroni di casa in occasione del salvataggio di Garbolino sulla linea, che sostenevano la tesi che la sfera avesse varcato la linea bianca. Il doppio intervento prodigioso dell'estremo difensore del Grand Paradiso ha salvato gli ospiti dal vantaggio casalingo. Al 21' il San Maurizio Canavese sblocca il risultato: sugli sviluppi di una rimessa laterale sulla destra battuta da Salmaso, la sfera giunge a Cavestro che vede inserimento centrale di Cippone servendolo tra le linee con un filtrante che taglia fuori il reparto arretrato ospite ponendo davanti a Shkreli Cippone che angola il mancino firmando l'1-0.

Azione straordinaria per velocità, tempismo, tecnica e finalizzazione. Sei minuti dopo, i padroni di casa vanno ad un passo da raddoppio: Chiappero serve in profondità Cavestro che si invola sulla destra crossando a mezz'altezza verso al centro dell'area e trovando la torsione di Cippone che non inquadra lo specchio della porta per questione di centimetri. Il Grand Paradiso denota un accenno di reazione cercando di massimizzare le occasioni dalle palle inattive come nel caso dello schema su punizione di Chiudinelli che batte corto per Mongino, il cui cross al centro dell'area non trova l'intervento di nessuno compagno di squadra.

Tuttavia, i ragazzi di Di Muro si dimostrano più propositivi sul fronte offensivo con una maggiore velocità e verticalizzazione della manovra offensiva. Al 35' il San Maurizio Canavese prima non massimizzare un contropiede in velocità con Cavestro che perde un tempo di gioco non riuscendo nè a concludere nè a servire Chiappero sulla destra, e in seguito sfiora il 2-0 col mancino di Alestro che si spegne sul fondo per un millimetro. Il Grand Paradiso sta riscontrando criticità sia nell'attaccare la profondità sia nell'articolare l'azione sul fronte offensivo.

Di contro, la formazione di casa riesce a essere molto efficiente sfruttando le corsie laterali, in particolari sulla destra con l'asse Salmaso-Chiappero che si intende alla perfezione. Al 45' alla compagine di Di Muro viene assegnato un calcio di rigore per l'atterramento in area di rigore di Bullio ai danni di Cippone: sulla battuta si presenta Chiappero che viene neutralizzato da Shkreli, autore di una grande parata che tiene vivi gli ospiti. Non sono comunque mancate le proteste del Grand Paradiso sull'assegnazione del rigore, dato che ritevano che fosse reciproca la trattenuta tra Bullio e Chiappero.

APOTEOSI SAN MAURIZIO

La seconda frazione di gioco riprende con gli ospiti che si fanno subito vedere in fase offensiva con una punizione di Apparenza che, però, viene rimpallata dal reparto arretrato avversario. Al 3' la formazione di Telesforo sfiora il pari con una grande conclusione dalla distanza di Apparenza, che sorvola di poco la traversa. Date le molteplici problematiche riscontrate nell'arco dei primi quarantacinque minuti nell'articolare la manovra offensiva, gli ospiti provano a insidiare Garbolino con conclusioni dalla distanza.

Sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato, la compagine in trasferta prova a sorprendere gli avversari, ma la punizione di mancino a giro di Rodà non insidia l'estremo difensore di Di Muro. L'ago della bilancia pende sempre a favore dei padroni di casa, che stanno mostrando la medesima superiorità della prima frazione di gioco dimostrandosi molto abili ad attaccare la profondità e gli spazi aperti, mentre la manovra offensiva di Telesforo si conferma sterile. Per non offrire punti di riferimento alla retroguardia difensiva avversaria, la guida tecnica canavese ha scambiato le posizioni sul fronte offensivo di Chiappero e Cippone mantenendo invariato l'assetto tattico.

Al 20' il San Maurizio Canavese raddoppia: Chiappero viene pescato profondità sulla sinistra, si porta sul fondo e serve rasoterra in area di rigore Cavestro che stoppa di destro e angola la conclusione di mancino battendo Shkreli. Il 2-0 dei ragazzi di Di Muro suona quasi come una sentenza definitiva per la compagine biancoceleste, data la superiorità sul piano del gioco da parte del team canavese. Il Grand Paradiso prova a reagire al duplice svantaggio con Apparenza che si mette in proprio sulla fascia sinistra con una progressione intercettata dalla chirurgica diagonale, per precisione e tempismo, di Cibrario che sventa la minaccia.

Al 32' il direttore di gara assegna un calcio di rigore agli ospiti per contrasto tra Azzarello e Chiudinelli: Carlotto non sbaglia con un destro a incrocio molto preciso che riapre l'incontro. Per i padroni di casa suona un campanello d'allarme, ma la reazione non si fa attendere con Chiappero che viene pescato sulla sinistra, dribbla Perrier e prova il destro a giro sul secondo palo che per un soffio non trova l'angolino. Poco dopo, Cippone è autore di un'ottima accelerazione sulla destra e prova a servire Cigna sul taglio centrale, ma Shkreli legge bene l'azione e in uscita blocca la sfera.

Al 46' giunge il tris dei padroni di casa, con Chiappero protagonista di una grande iniziativa sulla corsia mancina culminata con gran sinistro angolato da posizione defilata. È l'ultimo sussulto dell'incontro, col triplice fischio del direttore di gara che sancisce il trionfo casalingo del San Maurizio Canavese per 3-1 ai danni del Grand Paradiso. Un successo che rilancia la compagine di Del Muro verso i piani alti della graduatoria.

IL TABELLINO

SAN MAURIZIO C.SE-GRAND PARADIS 3-1

RETI (2-0, 2-1, 3-1): 21' Cippone (S), 20' st Cavestro (S), 32' st rig. Carlotto (G), 46' st Chiappero (S).

SAN MAURIZIO C.SE (4-3-3): Garbolino 6.5, Russo 7, Azzarello 7, Alestra A. 7 (27' st Damiano 7), Naamad 7, Cibrario 7.5, Chiappero 8, Salmaso 7, Cavestro 8 (38' st Cigna sv), Franciolo 7, Cippone 8 (49' st De Liddo sv). A disp. Denzio, Barbieri, Pjetri, Muratore. All. Di Muro 7. Dir. Brunetta - Cimaglia.

GRAND PARADIS (4-4-2): Shkreli 7, Ronc 6, Mongino 6, Carlotto 6.5, Mugione 6, Cardella 6, Chiudinelli 6, Bonomo 6, Rodà 6.5 (29' st Perrier M. 6), Apparenza D. 6.5, Macrì sv (20' Bullio 6, 13' st Carrel 6). A disp. Pellissier Jil. All. Telesforo 6. Dir. Fossà - Apparenza.

ARBITRO: Cavagnino di Pinerolo 5.5.

AMMONITI: 25' Bullio[03] (G), 34' Russo (S), 41' Ronc (G), 42' Cippone (S), 13' st Cavestro[01] (S), 26' st Mugione[02] (G).