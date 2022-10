Gol in mischia da 3 punti, gara accesa e rosso a 2' dall'ingresso: vince chi ha sbagliato di meno

Colpo in trasferta per la Pro Roasio, che va ad espugnare il «Pairotto» di Santhià al termine di una gara maschia e con numerosi episodi che hanno spezzettato il gioco, mal gestiti dal direttore di gara. Esulta la formazione di Pier Luigi Rampon, che trova il 2° successo stagionale colpendo su una palla inattiva, con gran palla messa in mezzo da Rimi e finalizzata da Stefanuto dopo un batti e ribatti che coinvolge anche Diabatè. Il vantaggio è stato poi gestito bene nella ripresa. Dopo il pari di Strambino torna alle brutte abitudini il Santhià, che pur avendo il predominio del campo e del numero di occasioni, non riesce a ricavare nessun gol. Troppi pochi tiri verso la porta, troppi secondi tocchi quando era ora di calciare decisi e pure una dea bendata assente considerando che il miglior giocatore della formazione di Giuseppe D’Agostino, Torta, è ko e nella ripresa deve uscire a braccia anche Bizzocchi, il più positivo in campo. Santhiatesi che hanno sciupato molto nel primo tempo. Buona la difesa ospite nella ripresa, senza troppi pericoli corsi.



Emozioni Inizio subito con occasioni Al 1' palla in profondità per Rida, Mascarello è in vantaggio ma buca l'intervento e la sfera sfila sul fondo con l'attaccante del Santhià che non riesce per poco a raggiungerla e infilarla. Poi al 4' botta di Bizzocchi ribattuta. La Pro Roasio reclama un rigore per trattenuta in area su Rimi al 7' e stessa cosa fanno i granata al 10' su Rida. Il team di D'Agostino va ancora alla conclusione al 14' con un mancino rasoterra di Rihane che dopo un paio di deviazioni viene bloccato da Arlone. Poi ospiti pericolosi al 21' quando G. Maggioni infila palla in area da sinistra ma Campana salva tutto con un intervento di piede, stessa cosa su contropiede al 28' dove Mazzitelli sfrutta un tocco in più avversario e rinvia senza pensarci su due volte. Per il Santhià una gran progressione di Bizzocchi sulla sinistra al 25' con la difesa della Pro Roasio che manda in corner a fatica. Granata ancora più pericolosi al 33' con un cross da sinistra di Rihane, stacco di testa di Rida e sfera di poco a lato. Ancora più netta la chance da rete al 36': Campana sfonda sul centro destra, invece di tirare a tu per tu con Arlone cede in mezzo ma né Rida e né Bizzocchi sono in tempo per insaccare quasi a colpo sicuro.



Stefanuto colpisce Riesce tutto difficile alla squadra di D'Agostino mentre il team di Rampon alla prima mischia in area passa: al 43' palla messa dentro da sinistra da Rimi, batti e ribatti che vede un primo tiro di Diabatè, poi è Stefanuto a insaccare in seconda battuta. 0-1. Nella ripresa il Santhià inserisce giocatori veloci come Dosso e il 2005 Moustafà ma non riesce comunque ad azionarli. Ci sono solo palle buttate in mezzo ma conclusioni verso la porta ben poche. La Pro Roasio invece si fa viva sulle palle inattive e al 22' colpo di testa di Squillario che Groppo è bravo a respingere. Per i granata da segnalare un colpo di testa di Moustafà fuori misura e un tiro di Zanino in scivolata sul fondo. Anche nel finale l’arrembaggio è senza esito, nonostante tra gli ospiti Tromboni ci metta del suo facendosi cacciare dopo un brutto fallo a 2' dall'ingresso. Santhià sempre più ultimo, demoralizzato e acciaccato. La situazione non è troppo diversa dallo scorso campionato di Promozione. Ed era finita male. La Pro Roasio invece con il successo evita di essere risucchiata in basso in classifica e può puntare ad una nuova salvezza con una squadra che si dimostra sempre fisica e quadrata.

IL TABELLINO

SANTHIÀ-PRO ROASIO 0-1

RETI: 43' Stefanuto (P).

SANTHIÀ (4-3-3): Groppo 6.5, Messano 6.5, Mazzitelli 6, Rihane 6.5, Campana 6, Maletta 6 (28' st Molinaro 6), Bizzocchi 7 (24' st Ech Chabi 5.5), Aleinikov 6 (3' st Moustafa 6), Rida 5 (3' st Dosso 5), Zanino 5, Ferrero 5.5 (41' st Lamine sv). A disp. Najm, Dubrincu Ioan, Barhoumi, Vitali. All. D'Agostino 5.5.

PRO ROASIO (4-3-1-2): Mascarello 6 (12' Arlone A. 6.5), Squillario 6.5, Pantano Matteo 6.5, De Donatis 7, Diabate 7, Gibellino 6.5 (1' st Lovisetto 6.5), Rimi E. 7 (9' st Beltrami 6.5), Salgarella 6.5, Stefanuto 7 (47' st Tromboni 4), Maggioni G. 6.5 (34' st Maggioni F. sv), Giachetti 6.5. A disp. Venturini, Motta, Arlone D., Scaramal. All. Rampon 6.5.

ARBITRO: Foti di Torino 5.

ESPULSI: 49' st Tromboni (P).

AMMONITI: Gibellino (P), De Donatis (P), Pantano (P), Rida (S), Messano (S).

LE PAGELLE (in lavorazione)

SANTHIÀ

PRO ROASIO