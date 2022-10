Esonerato il tecnico della rinascita: quarto cambio in panchina in 13 mesi

Fulmine a ciel (quasi) sereno in casa Torinese: dopo appena sette giornate di campionato, giunge alla conclusione l'era Gianluca Macrì. La formazione oronero, posizionata al terzo posto nel Girone C di Prima Categoria, era partita con ambizioni molto alte all'inizio del campionato, ma evidentemente i 13 punti raccolti in questi primi due mesi non sono bastati alla dirigenza di Via de Gladioli per confermare il tecnico, arrivato poco meno di sei mesi fa come traghettatore e poi confermato in estate.

Dopo i tre cambi di panchina della passata stagione, dunque, continuano le porte girevoli in casa Torinese e nemmeno uno specialista della categoria come Macrì sembra essere riuscito ad entrare nei meccanismi della società, a cui non è bastato l'ultimo successo importante contro l'Agliè Valle Sacra per ridare entusiasmo ad una piazza partita con il freno a mano tirato e, forse, con un pizzico di presunzione nei confronti del girone. A far storcere il naso ai più, probabilmente, le difficoltà riscontrate nell'imporre il proprio gioco quantomeno tra le mura amiche, dove sono arrivate due sconfitte (contro Bosconerese e CGC Aosta), un pareggio (contro la Mathi Lanzese) e una sola vittoria, appunto contro l'Agliè nell'ultima domenica. Va tuttavia considerato che la rosa consegnata in mano a Macrì era stata totalmente rivoluzionata in agosto e che ci fosse bisogno di tempo per lavorare era quindi abbastanza preventivabile.

LE PAROLE DEL TECNICO USCENTE

"Ci sono state divergenze di vedute con la società rispetto alla gestione della squadra. L'obiettivo era comune, ma al momento hanno ritenuto non fosse più alla portata. Adesso mi prendo un periodo di pausa, ma spero non troppo lunga: non riesco a non allenare", la dichiarazione rilasciata dal tecnico uscente già proiettato al futuro. Infatti con questo esonero Macrì, in virtù delle nuove normative entrate in vigore per gli esoneri degli allenatori dilettanti, l'ex allenatore oronero potrà allenare un'altra squadra anche nella stagione corrente. Un nome interessante, quindi, per chi volesse cambiare in corsa scegliendo un tecnico che la Prima Categoria l'ha già vinta con il Pozzomaina tempo fa.

L’UFFICIALITÀ DAL PRESIDENTE

"La decisione è stata presa in maniera totalmente congiunta da me e il Direttore Sportivo Matteo Tabbia. Gli obiettivi di quest'anno sono chiari e precisi e due vittorie non possono cancellare delle difficoltà evidenti tecnico-gestionali. Ringrazio il gruppo squadra che finora è sempre stato molto compatto, da parte nostra ci sono fiducia e grande tranquillità", la nota dalla voce ufficiale del Presidente Sante Squillace, il quale ha voluto sottolineare delle divergenze nella gestione di alcuni giocatori di spessore.

Per conoscere il nome del nuovo allenatore bisognerà attendere ancora qualche ora: ultimati i dettagli, la squadra sarà già diretta da una nuova figura nella prossima seduta di allenamento.