Filosofia «corto muso»: la più ambiziosa del girone ci riprova ed è tutto come 12 mesi fa

Ben 6 vittorie tutte con un gol di scarto, addirittura 4 per 1-0 e le restanti 2 per 2-1. E domenica 9 l'unico pareggio del campionato: un 2-2 in casa della Serravallese con gol degli avversari giunto in pieno recupero. Non si può dire che sia per «cuori leggeri» finora la stagione del Montanaro. Il gruppo di Gianmarco Morisi effettivamente ha nelle intenzioni di disputare un campionato di vertice come era capitato la scorsa stagione nel Girone C (ora è invece inserito nel Girone B) ed ha ottenuto 19 punti sui 21 disponibili, in testa alla classifica davanti al Ponderano, fermo a quota 18. E soprattutto sanno soffrire i gialloblù, non avendo mai perso finora e non venendo quasi mai raggiunti a parte l'eccezione di cui sopra. Anche l'ultima partita è stata combattuta, in casa della Valdilana Biogliese ed il tecnico Morisi avrebbe come al solito preferito un risultato più largo.





«Abbiamo avuto 2 buone palle-gol, una l’abbiamo infilata e l’altra no - dice l'allenatore gialloblù - c’è stata molta lotta a centrocampo ma alla fine ne siamo usciti bene. La gara è stata dispendiosa e negli ultimi 15’ siamo un po’ arretrati, ma non siamo mai andati in difficoltà. Siamo alla 7ª giornata e abbiamo gli stessi punti dell’anno scorso. Ovvio che io speri di continuare così anche se vedo che squadre competitive ce ne sono». Il gol-vittoria dell'ultima partita lo ha realizzato il centrocampista. In 7 giornate finora le reti realizzate sono state 10. Superlfuo dire che tra tutti e 7 i gironi di Prima Categoria nessun'altra compagine al 1° posto abbia segnato di meno. E senell'ultimo turno non ha lamentato le troppe occasioni da rete gettate alle ortiche, nelle precedenti 6 partite invece è stato un ritornello continuo: Montanaro bravo ad affondare tra le maglie difensive avversarie, ma davvero poco preciso sotto porta.

«Rimaniamo con i piedi per terra perché sappiamo che il campionato è molto equilibrato e i passi falsi possono capitare ogni domenica - un leit motivi di Morisi in questa prima parte di stagione - dobbiamo migliorare ancora tante cose, visto che il gruppo è comunque giovane, ma mi piace comunque il fatto che la squadra non prenda molti gol. C’è comunque da essere più freddi sotto porta e restare sempre umili, perché arriviamo da una stagione in cui siamo stati primi per 22 giornate e sappiamo bene com’è andata a finire. In molti casi avremmo potuto segnare i gol della sicurezza oltre l'1-0 o il 2-1 e non lo abbiamo fatto. Questo è un nostro grosso limite. E in certe situazioni bisogna rimanere concentrati al mille per mille perché lo abbiamo visto due domeniche fa contro la Serravallese che a non chiudere le partita si rischia di incappare nella beffa finale».





Nel prossimo turno il Montanaro riceve la Virtus Vercelli, squadra che aveva anch'essa ambizioni di alta quota a inizio stagione e che invece ora sta deludendo a tal punto di decidere si esonerare il tecnicodal ruolo di allenatore. I gialloblù si ritroveranno dunque di fronte una compagine ferita, ma restano comunque determinati a fare bene avendo in estate rimpolpato l'organico con giocatori di alto profilo e non solo per dare più profondità alla rosa. Sono attesi i gol del talentuoso, frenato nelle prime giornate da un fastidio muscolare, così come quelli di, talento ex Volpiano rimessosi in gioco dopo un anno di stop. Con il 2022 dovrebbe tornare a pieno regime anche, giocatore che a Montanaro ha sempre fatto vedere buone cose nei vari periodi vissuti in gialloblù.