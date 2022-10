Il portiere si fa male, tra i pali va il ds: rigore parato e prima vittoria

Lascia il tranquillo (apparentemente) impegno da direttore sportivo per rituffarsi in campo e parare anche un rigore nella partita che segna la prima vittoria in campionato per la sua squadra. In casa Comignago (Prima Categoria Girone A), dove in estate si è operato per allestire una rosa che potesse garantire una salvezza più tranquilla dei play out dell'ultimo campionato, il protagonista delle ultime settimane non può che essere Filippo Zanetta, portiere classe 1989 che si era ritirato dall'attività dopo il campionato di Prima Categoria 2019-2020 per rivestire il ruolo di ds del club, e che una serie di circostanze rocambolesche ha fatto tornare in campo domenica 9 ottobre. Con un 2-2 nella prima partita giocata contro la Varzese, quando si era sullo 0-2 ed anche grazie ai suoi interventi si è evitato di capitolare ulteriormente per poi andare a prendere almeno un punto, e con un 3-2 nella presenza di domenica 23 nella vittoria contro la Crevolese. Partita nella quale Zanetta ha parato persino un rigore sul 2-1.

L'INFORTUNIO DEL TITOLARE

Ma andiamo con ordine. In estate il Comignago ingaggia un portiere di livello qual è Luca Giorgetti, classe 1997 con esperienza tra Serie D ed Eccellenza in Lombardia, Che gioca le prime partite di campionato ma che lo scorso 9 ottobre all'inizio del secondo tenpo contro la Varzese si infortuna ed è costretto ad alzare bandiera bianca. Entra dunque Zanetta, in panchina con il numero 12, che, pur non allenandosi, era stato inserito in distinta a disposizione di mister Lino Mastromonaco in caso di emergenza avendo il Comignano nel frattempo dovuto fare a meno del secondo portiere. Subito il classe 1989 ex Gozzano incassa un gol su punizione («Ho avuto molte responsabilità nell'occasione» dice), per poi riscattarsi con alcune parate di ottima fattura che tengono il Comignago ancora in corsa. E difatti il pari arriva nell'ultimo quarto d'ora con i centri di Harka e Mantoan. Nel turno successivo perso 4-2 in casa del Fomarco tra i pali si rivede invece il classe 2002 David Mian, che però non è al meglio per la partita ancora successiva in casa della Crevolese. Dove torna tra i pali allora Zanetta, sul quale il tecnico Mastromonaco e i compagni nutrono massima fiducia.

LA PARATA CHE NON TI ASPETTI

Il Comignago in una fase dell'incontro si trova sul 2-1, c'è un rigore per gli avversari a metà ripresa, ma proprio il portiere-ds si supera e respinge. Poi il 2-2 arriva lo stesso e il team di Mastromonaco ha ancora la forza per andarsi a prendere la prima vittoria del campionato grazie all'attaccante classe 2000 Matteo Vaccarin. Bravo lui, in salita dalla Terza Categoria, ma riflettori che si accendono di nuovo su Zanetta com'è ovvio che sia. «Mion ha preso una botta sulla tibia, ce l’avesse fatta lui non sarebbe stato un problema, ma all’occorrenza non mi tiro indietro – osserva il rientrante numero uno - stessa cosa capiterà domenica con il Momo, perchè a questo punto viviamo alla giornata. Alla mia età alla mancanza di allenamento si può sopperire con la forma mentale e in ogni caso sono stati molto di appoggio lo staff tecnico e i compagni, che mi hanno dato fiducia. Con qualcuno di loro ho ancora giocato fino a qualche anno fa e abbiamo condiviso la splendida promozione dalla Seconda. Ma mi ha fatto anche piacere parare un rigore, aspetto che mi era capitato altre volte in carriera».

LA SFIDA AL BOMBER, EX COMPAGNO A GOZZANO

Per il Comignago inoltre una bella vittoria che dà morale e punti in classifica, in un inizio di campionato tosto. «Ora è il momento di fare altri punti e possibilmente incamerare un filotto di risultati – osserva Zanetta – anche perchè se andiamo a vedere la classifica le prime le abbiamo praticamente già incontrate tutte. Veniamo da una bella vittoria contro una concorrente diretta per la salvezza e adesso incontriamo un Momo molto in forma con 5 vittorie di fila». La partita si giocherà sul campo in sintetico di Arona domenica 30 alle 17. Ironia della sorta Zanetta è pronto ad incontrare l'ex compagno di squadra dei tempi del Gozzano Riccardo Poi, tornato anch'egli in campo proprio in questo campionato e sempre pericolosissimo con le sue punizioni e giocate di classe.