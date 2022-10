Costantino inventa, Godino allunga e D'Anna chiude: è un San Secondo formato Invincibili

Un roboante San Secondo conquista la vetta dopo uno scontro diretto dominato con il Villarbasse, quella che sembrava una missione impossibile pochi mesi fa è diventata realtà, grazie ad una serie di sei successi consecutivi. Non è bastata nemmeno la banda di Baron per fermare i ragazzi terribili di Blandizzi, capaci di colpire gli avversari nel loro momento migliore per poi dominare in lungo e in largo. Merito di una prestazione sontuosa di Andrea Pellion in mezzo al campo, alla magia di Massimo Costantino sulla fascia e alla fantasia di Antonio D'Anna; ma soprattutto merito di una prestazione collettiva impeccabile,...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?