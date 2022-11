Clamoroso, l'ultima in classifica batte la capolista! A Torino gli oronero rialzano la testa

GIRONE C Nuova guida tecnica, nuova vita: dopo l’esonero di Gianluca Macrì, parte con una vittoria il nuovo corso della Torinese di Giuseppe Franco (non fisicamente in panchina per l’esordio stagionale). La Valle D’Aosta si conferma terreno fertile per gli oronero e a Chatillon arrivano i tre punti, con il 2-1 rifilato al sempre più in crisi Saint-Vincent (7 sconfitte consecutive!) targato dal solito Pivesso e dal subentrato d’eccellenza De Lucia, con Quatrana titolare per la prima volta in stagione. Di fatto il terzo successo consecutivo, ma un vero e proprio nuovo inizio di corso quello della Torinese, che mette...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?