L'eterno bomber apre con una tripletta, il conto finale dice 6 gol e derby stra-vinto

La Virtus Vercelli rinasce e lo fa in maniera davvero perentoria. Seconda vittoria stagionale per i giallo-neri, e sempre in un derby. Stavolta a essere infilzata è la Pro Palazzolo, che capitola per 6-0. Prima vittoria dunque del corso di mister Emanuele Pochetti. Uno il protagonista assoluto autore di una tripletta e anche di un rigore sbagliato, ossia Armando Panipucci. Nella ripresa sigilli anche per Porcelli, Branca e il subentrato Ba. Da rivedere, invece, la prestazione della squadra di Claudio Fiorentino, che dopo il penalty sbagliato da Veliu non ha più espresso azioni offensive. Subito Panipucci Pronti via e al 4'...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?