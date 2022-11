Rossoblù da batticuore: due rimonte epiche valgono il pareggio-qualificazione

Un infrasettimanale ricchissimo di colpi di scena quello dell'ultimo turno della seconda fase di Coppa Prima Categoria. Con ancora tutte le qualificazioni in ballo, i gironi triangolari sono andati in archivio con non poche sorprese e ci consegnano definitivamente il quadro completo delle Final-Eight di marzo. Tante new-entries e, soprattutto, assenti i detentori del titolo...

Andando in ordine cronologico, nell'anticipo di lusso di Via Genova di mercoledì sera tra KL Pertusa e Barcanova va' in scena un epilogo clamoroso: i gialloverdi, avanti 2-0 a fine primo tempo, si addormentano colossalmente nella ripresa e subiscono il ritorno tutto cuore degli ospiti blaugrana. Eroe di serata è Mihai Popescu, che prima accorcia le distanze con un bellissimo sinistro a giro da fuori, e poi trova il pareggio-qualificazione con uno stacco aereo poderoso in pieno recupero che fa esplodere la squadra di Fichera. Con due risultati utili su tre, passa dunque il Barcanova, che resta imbattuto e elimina una concorrente di grande valore.

L'ha ripresa Popescu! L'attaccante blaugrana elimina il KL Pertusa

Di dinamica molto simile è anche l'epilogo della sfida tra Villarbasse e Pro Collegno, valevole per la qualificazione del Gruppo D. Gli Orange impattano il match nel migliore dei modi e in meno di mezz'ora si portano sul 3-0. Nell'intervallo, il tecnico collegnese Andrea Santangelo svolta l'inerzia con un discorso motivazionale e, soprattutto, con i cambi: dentro Ruzza, Ventura, Sansone, Mastromonaco e Frassati. Ventura ne segna due, Frassati chiude la rimonta con il tris e il pass per i quarti di finale in cassaforte per la Pro, con un 3-3 persino stretto, con anche in questo caso due risultati su tre a disposizione.

La sorpresa più grande arriva forse dal Gruppo F. Nel girone di ferro con Garino e San Secondo, forti candidate al salto di categoria, a passare il turno è la cenerentola San Bernardo. Dopo il già entusiasmante 0-1 esterno di Garino alla seconda giornata, la squadra di Marco Marocco recupera qualche giocatore di spessore e compie un'ulteriore impresa battendo la corazzata San Secondo, capolista del Girone E. In una partita vibrante (e in mezzo ad un fitto nebbione) il ritorno di Marco Masiello è decisivo: doppietta che evita il ritorno pinerolese e storica qualificazione alla terza fase per la piccola compagine biancorossa.

Meno emozioni, ma sostanza notevole dal Gruppo B e dal Gruppo H, dove a godere sono i vercellesi del Cigliano e gli astigiani del Canelli 1922. Per i giallorossi, in una partita poco emozionante contro la Strambinese, basta l'inzuccata a metà ripresa di Luca Gaudino su corner per decidere sfida e passaggio del turno, con la retroguardia di Gaudino che si conferma in grande stato di forma. Qualche ansia in più, invece, per il Canelli: la Capriatese, con la sola vittoria a disposizione, fa la partita e passa in vantaggio ad inizio ripresa, si fa riprendere sull'1-1 e nel finale manca il gol-qualificazione. Gioiscono così gli Spumantieri, salvati dai miracoli del portiere Favarin.

Meno faticosa e forse più scontata, invece, la trama dei Gruppi C e G. Passano il turno senza troppi patemi Nolese e Tre Valli: ai granata di De Bernardo, con qualche affanno nella regular season, sono bastati due larghi successi contro CGC Aosta e Cafasse Balangero (4-0 e 1-3 ndr) per ottenere la qualificazione e ridare morale all'ambiente. Protagonista a sorpresa Roberto Corradin, autore di due gol molto importanti nelle due gare. Per quanto riguarda i vice-campioni cuneesi, ancora più facile la questione: dopo il netto 7-0 in trasferta sul Caraglio, altrettanto deciso e imponente è stato il 3-0 di mercoledì sera con cui i villanovesi hanno chiuso la pratica Marene, grazie alle reti di Ferreira, Durando e Vasconcellos.

Chiude il quadro, nel Gruppo A, il pareggio a reti bianche tra Comignago e Cameri che qualifica gli ospiti, in virtù dei tre punti acquisiti alla seconda giornata contro la Virtus Villadossola. Un pari equilibrato, con un piccolo tentativo di assalto finale dei padroni di casa non andato tuttavia a buon fine sventato senza troppi problemi dalla formazione di Davide Fallarini che si giocherà tutte le proprie carte in primavera.

RISULTATI ULTIMO TURNO

Comignano-CAMERI 0-0

CIGLIANO-Strambinese 1-0

RETI: 25' st Gaudino (C).

Cafasse Balangero-SPORTIVA NOLESE 1-3

RETI (0-2; 1-2; 1-3): 42' Tomatis aut. (CB), 5' st Corradin (SN), 22' st Tomatis (CB), 27' st Scala rig. (SN).

Villarbasse-PRO COLLEGNO 3-3

RETI (3-0; 3-3): 7' Dalmasso E. (V), 12' Amaro Iatanderson aut. (PC), 26' Mastucci (V), 11' st Ventura (PC), 25' Frassati (PC), 40' st Ventura (PC).

KL Pertusa-BARCANOVA 2-2

RETI (2-0; 2-2): 35' Buttacavoli (KL), 41' Miscia (KL), 13' st Popescu (BA), 47' st Popescu (BA).

SAN BERNARDO-San Secondo 3-1

RETI (2-0; 2-1; 3-1): 30' Masiello (SB), 9' st Mercadante (SB), 40' st D'Anna (SS), 42' st Masiello (SB).

TRE VALLI-Marene 3-0

RETI: Buriche Ferreira, Da Silva Durando, Vasconcellos de Marchi.

Capriatese-CANELLI 1922 1-1

RETI (1-0; 1-1): 10' st Panariello (CA), 32' st Conti (CN).

QUARTI DI FINALE (Andata 2 marzo, ritorno 16 marzo)

Cameri - Cigliano

Sportiva Nolese - Pro Collegno

Barcanova - San Bernardo

Tre Valli - Canelli 1922