Come il Milan di Capello: i campioni dell'1-0 sono una sentenza grazie al talentuoso 2002

Con il risultato che più ama in questo campionato (l'1-0) il Montanaro batte il Cigliano, terza forza del campionato e resta in vetta alla classifica scansando l'assalto del Ponderano, vincente contro un Ivrea Banchette che dice addio ai sogni di gloria. Come era capitato alla prima di campionato con la Pro Palazzolo decide ancora Simone Zorzi, vero talento classe 2002 dal quale sono passate le azioni più pericolose dei gialloblù. La formazione di Gianmarco Morisi ha contenuto bene il Cigliano, in una gara piuttosto bloccata, e una volta passata in vantaggio ha gestito bene la situazione come era lecito supporre....

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?