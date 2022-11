Muore il massaggiatore, fatale un malore in campo

Purtroppo non ce l’ha fatta Augusto Cimaglia. Dopo esser stato colpito da un malore nella scorsa giornata di domenica pomeriggio, durante la partita di Prima Categoria tra San Maurizio Canavese e Torinese, il massaggiatore originario di Rivarolo era stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino; gara in questione sospesa al 20’ del primo tempo per alcuni minuti, al fine di permettere i soccorsi del caso, e quindi ripresa per scelta condivisa delle due società. Poi nella mattinata di lunedì, intorno alle ore 9, la triste notizia della morte. Augusto aveva 64 anni, molti dei quali passati sui campi di calcio canavesani, sempre in prima linea per dare il proprio contributo a giocatori e allenatori, svolgendo il proprio lavoro con passione e professionalità. Era tornato a San Maurizio proprio quest’anno, dopo aver trascorso in panchina gli anni d’oro in Eccellenza della compagine biancoblù, anche con il cambio di proprietà societario.

Cordoglio e tristezza per la scomparsa del signor Cimaglia sono pervenute in primis dalle sentite parole del sindaco di San Maurizio Canavese, nonché ex-Presidente della società del paese, Michelangelo Picat Re: «Augusto era un collaboratore cordiale, altruista e sempre disponibile, ha sempre fatto il massimo. Abbiamo condiviso questa passione con momenti bellissimi e lui nella sua veste ha sempre avuto un contatto diretto con i ragazzi, che infatti sono costernati. Siamo rimasti tutti sconvolti da questo fatto, da questa triste notizia. Abbiamo sperato fino alla fine potesse riprendersi, ma nella notte la situazione si era aggravata e purtroppo ci ha lasciati. Ha dato tanto a chiunque lo abbia conosciuto, lascia un vuoto grandissimo».

Altrettanto scosso dalla vicenda, il Direttore Sportivo della compagine biancoblù, Giuliano Trapella: «Una notizia davvero triste. Augusto era una persona squisita e sempre molto disponibile. Se n’è andato troppo presto...».