Alessandria, Matteo Abbate è il nuovo allenatore della Primavera 2 dei Grigi

A pochi giorni dalla sua nomina ufficiale, il nuovo responsabile del settore giovanile dell'Alessandria, Massimo Cerri, annuncia il primo 'nuovo arrivo' nello staff tecnico. Annunciato dal sito ufficiale della società grigia, ecco una breve presentazione del neo tecnico che 'sostituisce' Rebuffi su quella che era la panchina di Primavera 3 che in virtù della promozione in Serie B della prima squadra di Moreno Longo, sarà Primavera 2 che prevede anche un'abilitazione differente a livello di conduzione tecnica. Possibile e probabile invece che Rebuffi prenda invece la guida dell'Under 17 grigia, sul cui quadro completo degli staff si sta facendo luce ora dopo ora.

Così il sito dell'Alessandria presenta Abbate: «Allenatore dell’under 16 del Monza e, prima ancora, responsabile della fase difensiva del squadre di tutto il settore giovanile della società lombarda, Matteo Abbate è il nuovo allenatore della Primavera 2 Grigia. Abbate, nato nell’agosto dell’83 a Orbetello, è cresciuto calcisticamente nel Piacenza, dove ha esordito in A nel 2002/03, giocando 101 gare, per poi proseguire la carriera in Verona, Pavia, Gallipoli e Cremonese».