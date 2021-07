Cremonese, il giorno del raduno: la stagione grigiorossa comincia dall'Arvedi, ecco i 27 convocati da Elia Pavesi

Dopo aver sfiorato una clamorosa promozione in Primavera 1, nel pomeriggio di venerdì la stagione della Cremonese comincia ufficialmente: si riparte dal tecnico Elia Pavesi, pronto quindi alla sua seconda annata in grigiorosso, e si riparte dalla casa del club e cioè il centro sportivo Giovanni Arvedi. Sono 27 i calciatori convocati dall'allenatore ex Brescia, che può contare su due innesti importanti e alcuni rientri dai prestiti: e sono ben 15 i ragazzi classe 2004 promossi dall'Under 17.

Tra gli autori della favolosa stagione conclusa con la sfortunata sconfitta nel playoff contro il Lecce, i 2003 confermati sono i difensori Alessandro Agazzi, Andrea Arpini e Mattia Scaringi, il centrocampista Gian Piero Lauciello e gli attaccanti Andrea Quarena, Edoardo Rocchetta e Luca Roncalli. Rimanendo sui classe 2003, tornano alla base Giorgio Fortunato (prodotto del vivaio dell'Adrense) e Davide Imprezzabile, reduci rispettivamente dalle esperienze con le prime squadre di Offanenghese e Rc Codogno in Eccellenza. Un altro rientro è quello di Elia Pezzini, attaccante cresciuto del vivaio grigiorosso e poi passato all'Inter con la quale ha fatto la trafila dall'Under 15 fino all'Under 18: e sempre dall'Inter arriva invece un volto totalmente nuovo e cioè Mattia Ballabio, centrocampista di qualità che in nerazzurro ha sempre disputato buonissime stagioni.

L'altro innesto riguarda invece il reparto difensivo, reparto nel quale è stato inserito Alessandro Fratus, esterno classe 2004 prodotto del Settore Giovanile dell'Uesse Sarnico e reduce da una stagione nell'Under 17 del Chievo Verona. Un colpo di prospettiva, aspetto mai secondario in casa grigiorossa come dimostrano le 15 promozioni dei classe 2004 nella prossima formazione di Primavera 2.

Ecco l'elenco completo dei convocati.

PORTIERI: Agazzi Federico (2004), Peschieri Davide (2004), Vigilati Leonardo (2004)

DIFENSORI: Agazzi Alessandro (2003), Arpini Andrea (2003), Cherubini Christian (2004), Fortunato Giorgio (2003), Fratus Alessandro (2004), Gardoni Paolo (2004), Regazzetti Samuele (2004), Scaringi Mattia (2003), Ventura Umberto Giuseppe (2004)

CENTROCAMPISTI: Ballabio Mattia (2003), Bellandi Alberto (2004), Colombo Daniele Giorgio (2004), Lauciello Gian Piero (2003), Musaj Brian (2004), Odalo Giovanni Osamudiamen (2004), Pennati Giovanni (2004), Zoppi Daniel (2004)

ATTACCANTI: Basso Ricci Alberto (2004), Imprezzabile Davide (2003), Novello Jahce Tyler (2004), Pezzini Elia Marcello (2003), Quarena Andrea (2003), Rocchetta Edoardo (2003), Roncalli Luca (2003)