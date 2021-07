Brescia, ecco i convocati di Gustavo Aragolaza per il ritiro: l'unico volto nuovo è quello di Riccardo Tomella, centrocampista in arrivo dal Milan

Sono 27 i calciatori della Primavera 2 convocati da Gustavo Aragolaza per il ritiro pre-stagionale. Per il tecnico argentino, dopo l'ottimo campionato disputato e chiuso al quarto posto, la prossima sarà la seconda stagione alla guida dell'Under 19 delle Rondinelle e la quarta consecutiva nel vivaio diretto oggi da Marco Zanardini dopo il ciclo Botturi, promosso in prima squadra. La rosa 2021/2022, al netto di aggiustamenti derivanti da eventuali movimenti di mercato futuri, è stata allestita guardando principalmente in casa propria. Uno solo infatti è l'innesto e porta il nome di Riccardo Tomella, centrocampista classe 2003 arrivato dal Milan: nell'ultima stagione è stato uno dei migliori giocatori dell'Under 18 rossonera. Poi tante conferme e molte promozioni dall'Under 17: sono ben 14 infatti i classe 2004 che fanno il salto di categoria.

Chi è Riccardo Tomella? Centrocampista centrale classe 2003, Tomella è un mediano di passo e ha fatto tutta la trafila nel Settore Giovanile del Milan. Sempre titolare con tutti i tecnici che ha avuto (Giuseppe Misso nell'Under 15, Stefano Bellinzaghi nel bienno Under 16-Under 17 e Christian Terni in questa stagione con l'Under 18), fa della sua duttilità la sua dote migliore: può giocare infatti sia come esterno puro che come mezz'ala, preferibilmente a destra. Dopo aver accumulato 37 presenze con 8 gol all'attivo nel bienno Giovanissimi Regionali, Tomella sbarca in Under 15 e il suo score parla di 27 presenze e 3 reti, la più importante quella decisiva contro il Cesena nei playoff in un cammino Scudetto interrotto ai quarti di finale contro la Juventus. Nel 2018-2019 con l'Under 16 24 presenze e 3 gol, di cui uno nel derby con l'Inter anche qui nei quarti. Non una macchina da gol, è un altro tipo di giocatore, ma comunque sempre pesanti. Nel 2019-2020 18 presenze con l'Under 17 prima dello stop e infine 18 presenze e 1 gol nella non facilissima stagione con l'Under 18. Dall'Under 14 all'Under 18, le presenze totali sono 124 e i gol segnati 8.

I 2004 promossi Sono ben 14, come detto. Anche un po' per l'assenza della formazione Under 18, i ragazzi allenati nell'ultimo anno da Massimo Carli sono chiamati al definitivo salto di qualità: da Corrado Riviera, il più utilizzato nell'Under 17, a Marcello Vasta, prodotto del vivaio della Voluntas Montichiari, da Riccardo Fogliata, centrocampista di ottime prospettive, fino a un altro ex Milan e cioè Ivan Aseged, sono tantissimi i giovani aggregati alla rosa di Gustavo Aragolaza, che anche quest'anno avrà come vice Andrea Massolini, uno che l'ambiente Brescia lo conosce come le proprie tasche. Diverse invece le conferme tra i classe 2003, a cominciare da totem come Elia Maccherini Tonini - già nella passata stagione il più utilizzato di tutta la squadra con 1790 minuti giocati in 20 presenze - e il difensore Alessio Castellini. Tra i reduci dell'ultima Primavera, a caccia di consacrazione Nana Manu Denis, centrocampista con il vizio del gol (8 nello scorso campionato), e Daniele Del Barba, attaccante spesso decisivo dalla panchina e ormai pronto per un ruolo da titolare. Da segnalare, infine, che 5 giocatori hanno effettuato il ritiro con la prima squadra di Filippo Inzaghi: si tratta di Prandini, Mor, Sonzogni, Bertazzoli e Castellini.

I convocati. Luca Bacchin (attaccante 2003), Andrea Bertazzoli (attaccante 2002), Luca Bertoni (centrocampista 2003), Christian Bianchetti (attaccante 2003), Thomas Boafo (difensore 2003), Lorenzo Bonazza (difensore 2004), Alessio Castellini (difensore 2003), Diego Danesi (difensore 2003), Daniele Del Barba (attaccante 2003), Riccardo Fogliata (centrocampista 2004), Nicolò Gallina (portiere 2004), Subutan Iddrissou (attaccante 2004), Elia Tonini Maccherini (difensore 2003), Daniele Mainardi (difensore 2004), Manu Denis Nana (attaccante 2003), Jacopo Marinaci (attaccante 2004), Alessandro Mor (centrocampista 2004), Ndoci Shnajder (centrocampista 2004), Paolo Prandini (portiere 2003), Corrado Riviera (difensore 2004), Paolo Scalmana (attaccante 2004), Luca Sonzogni (portiere 2004), Federico Trezza (attaccante 2003), Marcello Vasta (centrocampista 2004), Matteo Ferro (attaccante 2004), Riccardo Tomella (centrocampista 2003), Aseged Ivan (attaccante 2004). STAFF - Gustavo Aragolaza (allenatore), Andrea Massolini (assistente tecnico), Michele Arcari (preparatore portieri), Nicolò Brenna (match analyst), Gaetano Lombardo (preparatore atletico), Cesare Capretti (preparatore atletico), Davide Suardini (fisioterapista), Alberto Massera (recupero infortunati), Federico Zanetti (dirigente), Fausto Chiarini (dirigente), Maurizio Bossetti (dirigente), Michele Andreis).