Albinoleffe, al via la nuova stagione della Primavera: confermato Giuseppe Biava

Dubbi non ce n’erano - come abbiamo raccontato lo scorso 10 luglio - era soltanto una formalità l’annuncio. Ed è arrivato lunedì, direttamente dal sito ufficiale della società: Giuseppe Biava sarà l’allenatore della formazione Primavera dell’Albinoleffe anche nella stagione 2021-2022, che significa quinto anno di fila. Comunicato anche lo staff del tecnico, che rimane invariato rispetto alla stagione 2020-2021: Federico Caccia e Ivan Fusar Bassini saranno i collaboratori tecnici; Alessandro Poletti sarà ancora il preparatore dei portieri. Mentre, Gianluca Belotti e Federico Ronco confermati nel ruolo di dirigente accompagnatore.

L’organico completo: tre nuovi innesti per Biava

Lunedì scorso, dopo il ciclo di tamponi, la squadra si è ritrovata a Zanica, per iniziare ufficialmente la nuova stagione. È stato reso noto anche l’elenco dei convocati, che prenderanno parte al campionato Primavera. Il gruppo è composto da ragazzi classe 2003, 2004 e 2005, con tre nuovi innesti. Per i 2003, presenti: Ermias Arsuffi, Filippo Concas (appena arrivato dal Milan), Andrea De Felice, Gabriele Mazzoleni, Carmelo Muzio, Ousmane Rashid Tourè, Davide Valli e Mohamed Alì Zoma. Numerosissimi anche i 2004: Mattia Agostinelli, Andrea Allieri, Simone Bugada, Matteo Delle Donne, Lorenzo Facchetti, Alessandro Frattini, Riccardo Pozzi, Simone Servalli, Daniel Pedretti, Tommaso Vinzioli (in arrivo dalla Virtus Ciserano Bergamo) e Francesco Zambelli (in arrivo dall’Inter). Infine, presenti anche diversi classe 2005: Mattia Angeloni, Domenico Aversa, Christian Castellani, Giacomo Freri, Ludovico Ghilardi, Andrea Giroletti e Filippo Malanchini.

Le amichevoli in programma

Fissate anche le date delle amichevoli pre season. Si parte da Alessandria Primavera-Albinoleffe, in programma per sabato 21 agosto. Il sabato successivo, invece, l’avversario sarà l’Inter Under 18, sempre in trasferta. Una settimana dopo si replica contro l’altra Under 18 di Milano, ovvero i rossoneri, a Cologno al Serio. La quarta amichevole per la squadra di Biava è in programma mercoledì 1 settembre contro la Primavera della Pro Sesto. La pre season si chiude sabato 11 settembre, con la quinta e ultima amichevole contro il Renate di Gianluca Savoldi.

Le prime parole del tecnico: «Ricominciamo da quanto di buono fatto lo scorso anno»

Lunedì, direttamente dal sito ufficiale dell’Albinoleffe, sono arrivate anche le prime dichiarazioni del tecnico Giuseppe Biava in vista della nuova stagione: «Ricominciamo da quanto di buono fatto lo scorso anno. Abbiamo un gruppo nuovo composto da tanti ragazzi che sono passati dall'U17 alla Primavera 3. Per questo possiamo definirci una squadra giovane, molto più giovane rispetto a quelle degli ultimi anni. Una decisione questa presa in virtù dell'ottimo lavoro svolto nelle categorie che ci precedono: per noi sono tutti giocatori validi che possono anche anticipare la categoria per far bene e migliorarsi sempre più. Abbiamo fatto bene in queste stagioni, speriamo di ripeterci ancora. Quest'anno sarà anche più difficile perché il Girone sarà composto esclusivamente dalle migliori squadre della passata stagione, il che alza ulteriormente il livello della competizione rendendola sicuramente più impegnativa».