Primavera Tim Cup, ecco il tabellone: Como e Alessandria partono con il turno preliminare, Cittadella e Reggiana le avversarie

Subito Como e Alessandria, poi Milan, Monza, Torino, Brescia e Cremonese, infine Juventus, Atalanta e Inter. Entreranno in gioco in quest'ordine le formazioni lombarde e piemontesi nella Primavera Tim Cup 2021-2022. A cominciare dalle due neopromosse, che partono dal turno preliminare: i lariani di Cristian Boscolo affronteranno il Cittadella, i grigi di Matteo Abbate se la vedranno con la Reggiana. Salernitana-Ternana e Cesena-Perugia completano il programma di mercoledì 15 settembre.

Le quattro squadre che passeranno il turno andranno a completare il programma dei trentaduesimi (22 settembre). La vincente di Cittadella-Como pescherà il Milan, quella di Reggiana-Alessandria il Genoa. Il Brescia sfida il Pordenone, il Torino ospita la Virtus Entella, la Cremonese va a Parma: turno sulla carta complicatissimo per il Monza, che va ad Asseminello a giocarsi la qualificazione contro il Cagliari. Dopo i sedicesimi entreranno in campo le big: Fiorentina, Spal, Roma e Juventus da una parte del tabellone e Sampdoria, Atalanta, Empoli e Inter dall'altra. Tutte le gare di disputeranno in gara secca, finalissima programmata per il 6 aprile 2022. Le ultime tre edizioni sono state vinte dalla Fiorentina.

PRIMAVERA TIM CUP

TURNO PRELIMINARE

Cittadella-Como

Salernitana-Ternana

Reggiana-Alessandria

Cesena-Perugia

1° TURNO - Tabellone parte sinistra

Milan-Cittadella/Como

Brescia-Pordenone

(Dagli ottavi: Fiorentina)

Vicenza-Udinese

Verona-Venezia

(Dagli ottavi: Spal)

Napoli-Benevento

Cosenza-Crotone

(Dagli ottavi: Roma)

Lazio-Reggina

Lecce-Salernitana/Ternana

(Dagli ottavi: Juventus)

1° TURNO - Tabellone parte destra

Genoa-Reggiana/Alessandria

Torino-Virtus Entella

(Dagli ottavi: Sampdoria)

Parma-Cremonese

Cagliari-Monza

(Dagli ottavi: Atalanta)

Bologna-Pisa

Ascoli-Frosinone

(Dagli ottavi: Empoli)

Pescara-Spezia

Sassuolo-Cesena/Perugia

(Dagli ottavi: Inter)

LE DATE

TURNO PRELIMINARE: 15 settembre 2021

1° TURNO: 22 settembre 2021

SEDICESIMI: 27 ottobre 2021

OTTAVI: 1 dicembre 2021

QUARTI: 12 gennaio 2022

SEMIFINALI: 23 febbraio 2022

FINALE: 6 aprile 2022