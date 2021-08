Inter-Atalanta: Carboni è da cineteca e regala i primi tre punti a Chivu, lo show di Omar illude una Dea coraggiosa nella ripresa

Quello che sarebbe potuto essere, ciò che è stato, ciò che è tuttora e ciò che sarà in futuro: Inter-Atalanta, trovatesi di fronte - ironia della sorte - già alla prima giornata, hanno dato vita a un match da cuori forti, vinto nei minuti finali dai nerazzurri meneghini per 3-2. Che Cristian Chivu amasse il celebre inno interista "Pazza Inter", specie dopo il "Triplete" del 2010, era fuori discussione, certo è che toccare con mano tale caratteristica delle squadre nerazzurre è decisamente diverso. In tutto ciò però non c'è nulla di strano, visto che il tecnico rumeno ci ha ormai abituati a partite di questo tipo, già dai tempi dell'Under 18: primo tempo dominato, doppio vantaggio, gioco spumeggiante e calcio champagne. Il tutto seguito ad una ripresa timida e nervosa, fin quando non subentra il talento. Questa è stata Inter-Atalanta: interisti avanti con Abiuso e Fabbian, raggiunti da una straordinaria doppietta di Omar, ed infine ancora avanti grazie a Carboni, da cineteca a battere Dajcar dopo una magia di Peschetola, con quest'ultimo a rappresentare perfettamente il talento di cui parlavamo. Nel mezzo, dunque, i due gol della Dea. Una gara a due facce anche quella dell'undici di Brambilla, trovatosi in balia dell'Inter nel primo tempo e a tratti dominatore nella ripresa, con i cambi - sia di schieramento che di interpreti - che hanno fatto la differenza. Il tecnico atalantino - oltre alla super prova del classe 2004 Omar - può coccolarsi un grande Giovane e il talento del solito Renault, con l'italo-francese costretto purtroppo ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco per infortunio.

Un nuovo inizio. I nerazzurri di Milano tornano in campo 63 giorni dopo l'ultima volta, quel pazzo Inter-Empoli - valevole per la semifinale Scudetto - che ha rappresentato la fine dell'era di Armando Madonna sulla panchina nerazzurra. Nuova testa, nuovo allenatore, nuovo modulo, nuovi interpreti. Le tossine del gol di Manfredi al 120' sono ormai smaltite: in panchina c'è Christian Chivu - anch'esso reduce da un finale amaro di stagione con l'Under 18 - e la nuova Inter è già a sua immagine e somiglianza. Nuovo modulo si fa per dire, visto che il 4-3-1-2 scelto dall'eroe del triplete è ormai divenuto un marchio di fabbrica del rumeno, mentre i nuovi interpreti ci sono eccome. Muller e Nunziatini - arrivati rispettivamente dalla Spal e dal Livorno - formano due terzi della linea mediana nerazzurra, completata da Fabbian (preferito a Casadei). Spazio allo zoccolo duro sia dietro (Zanotti e Carboni sulle corsie, Moretti e Hoti in mezzo) che davanti, con quest'ultimo reparto che appare il più consolidato per i nerazzurri. Ad agire alle spalle della coppia formata da Owusu (esordio assoluto) e Abiuso c'è il talento e l'estro di Jurgens, apparso il più intraprendente dopo un pre-campionato fenomenale. Sull'avvio dell'Inter c'è poco da dire ma tanto, tantissimo da raccontare. L'undici di Chivu gioca praticamente a memoria, non rischiando nulla dietro e proponendo un calcio offensivo e molto intraprendente. Pane per i denti degli interpreti nerazzurri, che scatenano un vero e proprio uragano sulla testa della Dea. Dopo i tentativi di Nunziatini (tiro sul fondo al 3') e Jurgens (parata attenta di Dajcar all'8', tentativo di testa che finisce sul fondo al 15', sterzata su Guerini e tiro a botta sicura deviato miracolosamente ancora da Dajcar al 22') entra in scena Abiuso. Dopo una prima parte di gara versione assistman, al 35' fa esultare il Breda: celere e fortunato ad accogliere una deviazione derivante un tentativo di Zanotti, il centravanti classe 2003 batte Dajcar con un destro che finisce sotto l'incrocio. Un minuto dopo l'Inter si porta sul 2-0 con Fabbian, lesto a ribadire di testa un tentativo del solito Jurgens, dopo che il tiro del centravanti estone aveva colpito clamorosamente la traversa. Vuoi il doppio vantaggio, vuoi i ritmi inevitabilmente crollati, l'Inter del secondo tempo è tutt'altra squadra. Ed ecco che subentra il lato più buio della nuova Primavra di Chivu, incapace di gestire il risultato senza rischiare. Nonostante i cambi conservativi (fuori un attaccante, Owusu, dentro un difensore, Fontanarosa) e passaggio alla difesa a tre, i nerazzurri si fanno recuperare, quasi sovrastare e a tratti dominare. Il tutto fino a quattro dal termine, quando pescano il coniglio dal cilindro che vale i tre punti. La magia è del subentrato Peschetola, che con una giocata da fenomeno serve un cioccolatino a Carboni, con il terzino argentino che infila il pallone al volo sotto l'incrocio dei pali.

Ripresa da Oscar. Sono passati invece 60 giorni dall'ultima uscita stagione dei nerazzurri di Bergamo, reduci da una finale Scudetto persa contro l'Empoli. Il ko contro la squadra di Buscé ha rappresentato per la Dea la fine di un'era: l'addio dei classe 2001 ha inevitabilmente chiamato Brambilla - confermato in panchina - a ripartire quasi da zero per aprire un nuovo ciclo. Non mancano né i punti fermi - da Renault a Berto, passando per Dajcar e Sidibe - né le novità, su tutte il lancio di Giovane - in panchina nell'ultimo atto dello scorso campionato - nell'undici titolare. Ciò che manca invece alla Dea è però la giusta quadra, come dimostra il primo tempo del Breda. Zuccon sbaglia troppo, Berto e Guerini ci capiscono poco contro Abiuso e Owusu, Fisic in avanti è un oggetto misterioso. L'unico che si salva nei primi quarantacinque - oltre a Dajcar, autore di almeno un paio di miracoli - è il classe 2003 Giovane, protagonista di due tentativi interessanti: al 4' impegna Botis da fuori, mentre al 13' ci riprova di testa ma trova di fronte a sé ancora l'opposizione del portiere nerazzurro. Complice un'Inter probabilmente condizionata psicologicamente dal doppio vantaggio, la Dea nel secondo tempo è tutt'altra squadra. Brambilla ne cambia ben tre in avvio, passando a tre dietro e concedendo maggiore libertà offensiva agli esterni Renault e Bernasconi. La differenza sta però nel reparto offensivo, completamente rivoluzionato: fuori Fisic e Rosa, dentro Lozza e Omar. La pericolosità di quest'ultimo si intravede al 9' (tiro alto), ma solamente al 25' riesce a punire l'Inter. Il centravanti classe 2004 salta facilmente Moretti prima e Casadei poi, prima di battere Botis con un gran destro a girare sul secondo palo. Sull'onda dell'entusiasmo la squadra di Brambilla trova addirittura il gol del pareggio al 34', ancora con Omar e ancora su una disattenzione dei padroni di casa. Il cross di Oliveri pesca perfettamente il centravanti della Dea, che prende il tempo ad Hoti e insacca alle spalle di Botis. Bella davanti, ancora lontana dalla condizione dietro: la magia nel finale è sì di Peschetola, certo è che che la linea difensiva bergamasca avrebbe dovuto (e potuto) fare di più.

IL TABELLINO

INTER-ATALANTA 3-2

RETI (2-0, 2-2, 3-2): 35' Abiuso (I), 36' Fabbian (I), 25' st Omar (A), 34' st Omar (A), 41' st Carboni (I).

INTER (4-3-1-2): Botis 6.5, Zanotti 7, Hoti 5.5, Moretti A. 5.5, Carboni 7.5, Fabbian 7 (27' st Grygar 6), Muller Cecchini 6 (12' st Casadei 6.5), Nunziatini 6.5, Jurgens 7 (38' st Goffi sv), Owusu 6 (27' st Fontanarosa 6), Abiuso 8 (12' st Peschetola 7.5). A disp. Basti, Rovida, Andersen, Matjaz, Pelamatti, Sarr. All. Chivu.

ATALANTA (4-4-2): Dajcar 7.5, Renault G. 6.5 (20' st Mediero 6), Guerini 5.5, Berto 5.5, Bernasconi 6, Giovane 7, Zuccon 5 (16' st Roaldsoy 6), Sidibe 5.5 (1' st Saleh 6.5), Oliveri 6.5, Rosa 5 (1' st Omar 7.5), Fisic 5 (1' st Lozza 6.5). A disp. Sassi, Chiwisa, Hecko, Muhameti, Perez, Regonesi, Stabile. All. Brambilla.

ARBITRO: Di Cairano di Ariano Irpino 7.

ASSISTENTI: Lalomia di Agrigento e Trischitta di Messina.

AMMONITI: Owusu (I), Giovane (A), Zuccon (A), Oliveri (A), Omar (A).

