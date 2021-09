Inter-Real Madrid: Nunziatini emula Djorkaeff e beffa i blancos, nerazzurri trascinati da Rovida e da un ottimo Fontanarosa

Francesco Nunziatini come Youri Djorkaeff, William Rovida come Julio Cesar. Un'ottima Inter versione Youth League ferma il Real Madrid (1-1) e si prende, in un colpo solo: un pareggio meritato dopo una gara di sofferenza ma giocata da grande squadra, una piccola rivincita sui blancos - che si imposero 3-0 nell'ultima uscita europea dei nerazzurri datata 18 agosto 2020 - ed una buona dose di fiducia dopo un avvio di stagione fin qui chiaroscuro. A prendersi la scena nel finale è il neo acquisto nerazzurro, arrivato in estate dal Livorno: Francesco Nunziatini. Emulando l'iconico gol di Djorkaeff contro la Roma, il centrocampista nerazzurro la pareggia con una rovesciata da cineteca al 93' che fa esplodere il Breda (in attesa di vivere emozioni simili questa sera al Meazza). Chi invece è stato assoluto protagonista nel 92 minuti precedenti è un classe 2003 il cui talento non lo scopriamo di certo oggi: William Rovida. Ricordando il miglior Julio Cesar delle notti stellari dell'Inter di Mourinho in Champions League, il portiere nerazzurro si è esibito in tre autentici miracoli, di cui due nella stessa azione ad inizio ripresa su Oscar e Gonzalez. A nulla ha potuto poi sull'ennesimo tentativo di Peter, migliore per distacco per gli spagnoli, che con un sinistro preciso dal limite ha portato i madrileni in vantaggio. In poche parole, Chivu ha di che sorridere. Per il reparto difensivo, che ha potuto contare sul miglior Fontanarosa e si è dimostrato in netta crescita rispetto alle gare contro Atalanta e Fiorentina. Per quello offensivo, con il solito Abiuso ancora una volta tra i più intraprendenti. Per la mentalità, la quale ha dimostrato ai baby nerazzurri di potersela giocare alla pari contro una corazzata come la squadra di Perez (campione in carica della competizione).

Mentalità. 392 giorni dopo l'ultima volta l'Inter torna impegnata in Youth League. Il palcoscenico e la guida tecnica sono differenti - la sfida del 20 agosto 2020 metteva in palio per i nerazzurri, al tempo guidati da Armando Madonna, un pass per la semifinale - ma l'avversario è lo stesso: il Real Madrid. I baby blancos, laureatosi poi campioni battendo in finale 3-2 il Benfica, ebbero la meglio con un perentorio 3-0 senza possibilità di replica, con i nerazzurri condizionati fortemente dall'espulsione ad inizio ripresa di Vezzoni. Oggi però è un'altra storia: altro momento, altri protagonisti (solamente Casadei reduce da quella sfida), ma soprattutto altra Inter. Sulla falsariga di quanto visto nelle prime due uscite in campionato contro Atalanta e Fiorentina, Chivu schiera un undici tutt'altro che difensivo. In mediana - a completare il reparto con l'ormai punto fermo Nunziatini - rientrano dal primo minuto Muller Cecchini e Fabbian, mentre in avanti alle spalle di Abiuso la coppia tutta qualità Jurgens-Peschetola. Sono proprio le qualità balistiche del dieci nerazzurro ad impensierire i madrileni: il mancino dal limite direttamente su calcio di punizione finisce di poco a lato della porta difesa da Torres (7'). Il reparto più sotto pressione è però quello arretrato, con l'Inter che fatica a venire fuori dalla morsa ospite quando la squadra di Perez prende il ritmo: Carboni deve tenere a bada un Peter in stato di grazia, Zanotti se la deve vedere con la velocità di Oscar mentre la coppia Hoti-Fontanarosa ha il suo da fare contro l'intraprendenza di Salazar e gli inserimenti di Iglesias. Il primo sussulto blancos è però su calcio di punizione: Oscar trova con qualità lo specchio della porta, ma Rovida risponde presente (19'). L'intervento del portiere classe 2003 segna l'inizio di una serie di occasioni per il Real: prima Peter salta Nunziatini e calcia a botta sicura ma un miracolo di Rovida salva l'Inter (25'), dopodiché il palo salva l'Inter sul tentativo ancora di Oscar, che finalizza al meglio un'azione partita dai piedi di Iglesias e rifinita da Salazar (32').

Simbiosi. L'intervallo non porta cambi nei 22 protagonisti ed anche la trama rimane la stessa: il Real Madrid contro William Rovida. Il secondo tempo dei blancos conferma quanto visto in avvio: se innescato, Iglesias non dà punti di riferimento e dialoga costantemente con Salazar. Il tutto unito alle enormi qualità sulle corsie: Peter a destra sa essere devastante, mentre Oscar a sinistra quando si accentra risulta sempre pericoloso. Il doppio miracolo di Rovida che salva l'Inter racconta invece un altro dato di fatto: il classe 2003 ha classe da vendere. La stessa che mette in mostra parando prima il tentativo di Oscar dai venti metri, poi quello ravvicinato di Gonzalez (4'). L'occasione madrilena porta con sé due conseguenze: la prima riguarda lo stesso Real, la seconda l'Inter. Se la squadra di Perez - soprattutto con gli ingressi di Moran Ibanez e Lucas Rey - dimostra di volerla vincere, quella di Chivu trova sempre più confidenza fino ad arrivare a giocarsela a viso aperto e praticamente alla pari. Non inganni l'avvicendamento Casadei-Peschetola: il cambio è conservativo solo sulla carta. Il classe 2003 ex Cesena ci mette poco a prendersi sulle spalle centrocampo e squadra, che di conseguenza - anche grazie a un Real Madrid più sbilanciato - può contare su più spazi e dunque su più occasioni per fare male. A fare la differenza sono le corsie esterne: prima Zanotti pesca di testa Jurgens, con il 2003 estone che colpisce di testa di poco fuori (13'), dopodiché Carboni trova il fondo e mette dentro un pallone interessante, sul quale tuttavia né Abiuso né Jurgens ci arrivano (22'). Segnali inequivocabili di una beffa che si sarebbe consumata da lì a poco, esattamente due giri di lancette dopo l'occasione nerazzurra. A trascinare il Real è il proprio uomo più rappresentativo, nonché migliore in campo per distacco: Peter. Come accaduto nel primo tempo, quando solamente un miracolo di Rovida si antepose al fantasista blancos, il numero 7 rientra sul mancino e lascia partire un rasoterra preciso, che questa volta non lascia scampo a Rovida (25'). Tutto finito? Mai con questa Inter. A tempo praticamente scaduto, una rimessa laterale di Zanotti in zona offensiva pesca in area Casadei, che spizza quanto basta per trovare Nunziatini, che con una rovesciata clamorosa batte Torres, fa esplodere il Breda e fa 1-1 (48').

IL TABELLINO

INTER-REAL MADRID 1-1

RETE: 25' st Peter (R), 48' st Nunziatini (I).

INTER (4-3-2-1): Rovida, Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Carboni, Nunziatini, Fabbian, Jurgens (28' st Owusu), Peschetola (14' st Casadei), Abiuso (44' st Sarr), Cacchini Muller (28' st Sangalli). A disp. Calligaris, Moretti, Pelamatti. All. Chivu.

REAL MADRID (4-2-3-1): Torres, Peter, Iglesias, Salazar, Gonzalez (12' st Moran Ibanez), Oscar Aranda, Jimenez, Villar (19' st Lucas Rey), Obrador (24' st De La Vibora), Antonil Garzon, Pujol. A disp. Vicente, Calleja, Carbonell, Garcia Torres. All. Perez.

ARBITRO: Fesnic (Rou).

ASSISTENTI: Badea (Rou) e Tunyogy (Rou).

QUARTO UOMO: Prontera (Ita).

AMMONITI: Carboni (I), Fabbian (I), Sangalli (I), Oscar (R), Torres (R), Antonil Garzon (R).