Fuori i calendari di Primavera 3 e Primavera 4: start fissato per sabato 25 settembre, ecco la prima giornata

La Lega Pro ha pubblicato i calendari della stagione 2021/2022 della Primavera 3 - già campionato Dante Berretti prima della riforma - e della Primavera 4: novità assoluta di questa stagione che è l'ultima del processo di transizione verso la formula che prevede quattro campionati di Primavera, con cui anche le società di Serie C possono qualificarsi al campionato maggiore e fronteggiare quelle di Serie B. In vista di ciò, sarà interessante vedere la mentalità e la preparazione delle squadre nella prima giornata il 25 settembre. Per il girone A l'Albinoleffe si prepara a ospitare il Legnago Salus, la FeralpiSalò sarà impegnato col Padova, il Lecco con la Pro Vercelli e la Pro Sesto cercherà di esordire al meglio contro il Sudtirol. La prima giornata sarà di fermo per il Modena che fronteggerà il Legnago Salus la settimana successiva.

La imminente stagione calcistica vedrà anche l'esordio del campionato di Primavera 4, la grande novità di questa formula. Per il girone A, l'evento più atteso della prima giornata è il derby lombardo tra Seregno e Giana Erminio, con gli incontri Renate-Virtusvecomp Verona e Trento-Triestina a fare da cornice e la Pro Patria di riposo. La Pergolettese si prepara a ottenere il primo risultato positivo contro la Carrarese, nella prima giornata del Girone B che vedrà affrontarsi anche Piacenza-Mantova e Pistoiese-San Marino Academy.

PRIMAVERA 3 • CLICCA QUI per consultare il CALENDARIO del GIRONE A

PRIMAVERA 4 • CLICCA QUI per consultare il CALENDARIO del GIRONE A