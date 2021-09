Primavera Tim Cup, il turno preliminare sorride a Como e Alessandria: Suppa e Politi castigano la Reggiana e il Cittadella

Dopo l'esordio amaro in campionato, Como e Alessandria ritrovano subito il sorriso vincendo nei rispettivi impegni nel turno preliminare della Primavera Tim Cup. Entrambe le formazioni si qualificano dopo i tempi supplementari eliminando rispettivamente il Cittadella e la Reggiana. I lariani di Christian Boscolo vanno sotto a metà ripresa, ma nei minuti di recupero Di Giuliomaria manda la partita oltre il 90': il gol del 2-1 arriva su calcio di rigore e porta la firma di Alessandro Politi. Decisamente frizzante anche la gara dei Grigi, che vanno in vantaggio due volte prima con Piccardo e poi con Licco a 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari: la Reggiana però risponde entrambe le volte, con Lami e poi con Fermi per il 2-2 in pieno recupero. Nell'extra-time il protagonista assoluto è Salvatore Suppa, che con una doppietta firma la vittoria dell'Alessandria che chiude sul 4-3 (in mezzo ai due gol dell'attaccante classe 2003, il gol del momentaneo 3-3 di Pietrelli). Settimana prossima tutti in campo per il primo turno: il Como sarà impegnato sul campo del Milan, trasferta di prestigio per l'Alessandria che affronterà il Genoa.

PRIMAVERA TIM CUP

TURNO PRELIMINARE

Cittadella-Como 1-2 dts (1-1)

Salernitana-Ternana 4-0

Reggiana-Alessandria 3-4 dts (2-2)

Cesena-Perugia 1-3

1° TURNO - Tabellone parte sinistra

Milan-Como

Brescia-Pordenone

(Dagli ottavi: Fiorentina)

Vicenza-Udinese

Verona-Venezia

(Dagli ottavi: Spal)

Napoli-Benevento

Cosenza-Crotone

(Dagli ottavi: Roma)

Lazio-Reggina

Lecce-Salernitana/Ternana

(Dagli ottavi: Juventus)

1° TURNO - Tabellone parte destra

Genoa-Alessandria

Torino-Virtus Entella

(Dagli ottavi: Sampdoria)

Parma-Cremonese

Cagliari-Monza

(Dagli ottavi: Atalanta)

Bologna-Pisa

Ascoli-Frosinone

(Dagli ottavi: Empoli)

Pescara-Spezia

Sassuolo-Cesena/Perugia

(Dagli ottavi: Inter)

LE DATE

1° TURNO: 22 settembre 2021

SEDICESIMI: 27 ottobre 2021

OTTAVI: 1 dicembre 2021

QUARTI: 12 gennaio 2022

SEMIFINALI: 23 febbraio 2022

FINALE: 6 aprile 2022