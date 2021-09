Milan-Roma: Afena Gyan è imprendibile ma Di Gesù lo fa alla del Piero, al Vismara finisce con un 2-2 pirotecnico che accontenta tutti

Quattro schiaffi equamente divisi nel giro di 25 minuti firmano il 2-2 pirotecnico tra Milan e Roma. Il primo e il terzo sono opera dei giallorossi: Afena Gyan - al secondo gol stagionale e per l'ennesima volta migliore in campo - e Oliveras - gol stratosferico dopo aver saltato nell'ordine Traoré, Coubis e Bosisio - portano avanti per due volte i capitolino, puntualmente raggiunti dal Diavolo. Il secondo ed il terzo sono infatti opera dei rossoneri: l'1-1 momentaneo è di Di Gesù - gran mancino dai venti metri che finisce sotto l'incrocio - mentre il definitivo 2-2 porta la firma di Capone, che spiazza Mastrantonio dagli undici metri a coronamento di un'altra prestazione superba in questo super inizio di stagione. Allo show iniziale segue un secondo tempo più prudente, durante il quale sia il Milan che la Roma hanno provato a vincerla. I giallorossi - trascinati da Afena Gyan e dal subentrato Cassano - hanno trovato di fronte a sé un altro Desplanches rispetto a quello visto nel primo tempo, mentre i rossoneri si sono dovuti arrendere alla traversa (punizione perfettamente pennellata da Amore) e alla poca precisione nelle conclusioni da fuori. Torna a muovere la classifica la squadra di Giunti, reduce da due ko consecutivi tra campionato e Youth League e protagonista di una prova importante contro una corazzata che punterà allo Scudetto. Primo stop stagionale invece per De Rossi, che dopo i sei punti ottenuti contro Torino prima e Sassuolo poi sono costretti ad accontentarsi del pareggio.

A suon di schiaffi. "Per vincere partite bisogna fare più gol degli avversari". Serve una delle più iconiche citazioni di Vujadin Boškov per spiegare quanto successo al Vismara nei primi 25 minuti, durante i quali il Milan e la Roma se le sono date di santa ragione dando vita ad uno spettacolo da pop corn per gli appassionati di calcio. Chi sicuramente vede poco di buono in tutto questo sono Giunti e De Rossi, con i rispettivi undici che in fase di non possesso fanno acqua da tutte le parti e concedendo ampi spazi alla qualità offensiva avversaria. Capone-Rossi-Traorè nel Milan, Afena Gyan-Satriano-Volpato nella Roma: i primi formano il tridente che trascina il 4-3-3 di Giunti, i secondi rappresentano la fantasia alla quale si affida De Rossi nel suo 3-4-1-2. Il primo schiaffo lo dà la Roma al Milan. Se Volpato ci mette qualche minuto a salire in cattedra, chi si cerca e trova costantemente è la coppia Satriano-Afena Gyan: il primo si abbassa e contribuisce alla manovra, il secondo attacca con grande velocità la profondità. Come avviene al 5', quando Satriano salta di netto Bosisio e serve in profondità Afena Gyan, che dopo aver perso inizialmente il tempo per battere a rete si riaccentra, ringrazia la retroguardia del Milan che lo lascia clamorosamente solo e batte Desplanches. Per il contro-schiaffo del Diavolo bisogna aspettare il 13', quando Di Gesù fa 1-1 con un mancino strepitoso dai venti metri che si infila sotto l'incrocio non lasciando replica a Mastrantonio. Nel mezzo una reazione indiavolata dei rossoneri: all'ennesima dimostrazione di talento di Capone - ci prova con due conclusioni poco precise nel giro di due minuti (6' e 8') - si aggiunge un miracolo di Mastrantonio, che all'11' ci mette una pezza sul tentativo di Rossi - lanciato a rete dopo un suicidio di Faticanti in fase di impostazione - con una puntuale uscita bassa. L'1-1 regge solamente un minuto, fin quando Oliveras non si prende la scena infliggendo al Diavolo uno schiaffo che porta con sé classe e talento. L'esterno spagnolo parte dalla sinistra: prima si prende gioco di Traorè e Coubis, poi lascia sul posto anche Bosisio e batte con un mancino sul primo palo Desplanches (14'). L'ennesimo contro-schiaffo rossonero non si fa attendere, ed arriva puntuale al 23': Traorè semina il panico nell'area giallorossa, portando Morichelli all'intervento falloso che porta Pirrotta ad assegnare un calcio di rigore. Dal dischetto si presente un freddissimo Capone che spiazza Mastrantonio e fa 2-2 (23').

Prudenza. Quanto visto nel primo tempo suggerisce sia a Giunti che a De Rossi un approccio più conservativo. La differenza sostanziale non riguarda i rispettivi reparti offensivi, bensì l'attenzione e la prudenza in fase di non possesso. Dopotutto, le qualità in avanti rimangono le stesse: Capone e Traorè trascinano il Milan, Afena Gyan è il totem della Roma. Il secondo tempo è uno show proprio del centravanti giallorosso, che si scatena in un duello personale con Desplanches. Ad anteporsi tra Afena Gyan e il terzo gol stagionale è per due volte il portiere rossonero (ottimi interventi al 3' e al 23'), mentre il colpo di testa in area di rigore (16') finisce di pochi centimetri a lato. Nel mezzo la classe del duo Capone-Traorè e le qualità balistiche di Amore, subentrato in corsa proprio all'ex centravanti del Parma. I primi si cercano e trovano con precisione al 19', non riuscendo però a finalizzare anche grazie all'ennesima uscita puntuale di Mastrantonio. Il secondo, al primo pallone toccato, colpisce una clamorosa traversa direttamente su calcio di punizione (21'). Il doppio sussulto nel giro di due minuti restano i soli pericoli che corre la squadra di De Rossi: il tecnico romano coglie le difficoltà del Milan e inserisce Cassano prima e Di Bartolo poi, passando al 4-3-1-2 dando ampio sfogo alle qualità offensive, che nel frattempo avevano potuto contare anche del talento Voelkerling. La bontà di tale scelta lo dimostra il tiro a giro di Cassano al 25', sul quale Desplanches ha potuto solamente pregare. La contro-mossa di Giunti è l'ingresso di Obaretin per Capone, con il conseguente passaggio a tre dietro che effettivamente regala più equilibrio ai rossoneri. Oltre a non soffrire, il Diavolo prova addirittura a vincerla (tiro da fuori di Alesi un minuto prima del 45' e diagonale che finisce di poco a lato di Amore al 49') costringendo la Roma ad accontentarsi del pareggio.

IL TABELLINO

MILAN-ROMA 2-2

RETI (0-1, 1-1, 1-2, 2-2): Afena-Gyan (R), 13' Di Gesù (M), 14' Oliveras (R), 23' rig. Capone (M).

MILAN (4-3-3): Desplanches 6.5, Coubis 5.5, Bosisio 5.5, Stanga 6, Bozzolan 6.5 (41' st Kerkez sv), Di Gesù 7, Tolomello 7 (21' st Bright 6), Alesi 6, Traore 6.5 (21' st Amore 7), Rossi 6 (41' st Roback sv), Capone 7 (35' st Obaretin sv). A disp. Nava, Pseftis, Polenghi, Foglio, Bjorklund, Gala, Sette. All. Giunti 6.5.

ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio 7, Ndiaye 7, Morichelli 6.5, Feratovic 5.5, Missori 6.5 (26' st Di Bartolo 6), Faticanti 5.5 (42' st Dicorato sv), Tahirovic 6.5, Oliveras 7 (26' st Rocchetti 6), Volpato 5.5 (11' st Cassano 6.5), Afena-Gyan 7.5, Satriano 6 (11' st Voelkerling 6.5). A disp. Berti, Baldi, Zajsek, Ngingi, Louakima, Verrengia, Vetkal. All. De Rossi 6.5.

ARBITRO: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto 6.

ASSISTENTI: Pellino di Frattamaggiore e Ferrari di Rovereto.

AMMONITI: Stanga (M), Tolomello (M), Rossi (M), Morichelli (R).

LE PAGELLE

MILAN

Desplanches 6.5 Il primo gol di Afena Gyan arriva da un tiro molto ravvicinato, mentre avrebbe potuto fare decisamente di più sul raddoppio di Oliveras, il cui tentativo si infila sul suo palo nonostante il timido intervento. Nella ripresa prosegue il duello con il numero undici giallorosso, nel quale ne esce vincitore con talento rispetto alla prima frazione.

Coubis 5.5 Ci capisce ben poco quando Oliveras prende il ritmo. Per sua fortuna inizialmente la Roma preferisce attaccare da destra, dopodiché dopo il raddoppio dalla sua parte il Milan soffre decisamente troppo. In fase offensiva non ha modo di mettersi in luce, sbagliando anche qualcosa in fase di costruzione. Nella ripresa un po' meglio ma è ben lontano dai suoi standard.

Bosisio 5.5 In occasione del gol di Oliveras è troppo morbido, lasciandosi saltare troppo facilmente. Discorso simile anche in avvio, quando Satriano se lo beve a far partire l'azione che ha portato poi al gol del vantaggio. Prende le misure meglio nella ripresa, ma è lontano dalla sufficienza in una mattinata molto complessa per lui.

Stanga 6 Condivide con Bosisio le colpe sul primo gol della Roma, soprattutto dopo che Afena Gyan si era defilato sulla destra. Tuttavia, a differenza del compagno di reparto, trova la quadra e prova a contenere per quanto possibile l'undici romanista. Nella ripresa soffre ma si mantiene a buoni livelli.

Bozzolan 6.5 Tiene a bada senza grossi problemi Missori, visto che l'esterno della Roma si vede solamente a tratti. È preciso e puntuale quando chiamato in causa, dimostrando anche un'ottima propensione al gioco offensivo quando ci sono spazi da attaccare. Cala un po' fisicamente nella ripresa, lasciando un po' troppi spazi ai capitolini e risultato meno lucido rispetto alla prima parte di gara (41' st Kerkez sv).

Di Gesù 7 Nel primo tempo è protagonista di una buona prestazione, nonostante Tahirovic sia un avversario decisamente tosto. Il tutto è però arricchito da un gol strepitoso, che regala al Diavolo il momentaneo pareggio e nel quale dimostra tutte le sue qualità tecniche e balistiche. Nella ripresa si mantiene a buoni livelli, garantendo con continuità un buon apporto alla squadra in entrambe le fasi.

Tolomello 7 Detta i ritmi e garantisce quell'equilibro che nel primo tempo è quasi utopia per il Milan. Nelle difficoltà in fase di non possesso ne esce comunque indenne, controllando Volpato quando passa dalle sue parti. Viene un po' limitato dopo l'ammonizione, visto che deve giocare una partita più allerta solamente quando il Milan si distende e costringe la Roma a chiudersi.

21' st Bright 6 Rispetto al predecessore ha un Volpato in meno da contenere, tuttavia Cassano non è comunque un cliente semplice. Per caratteristiche costruisce meno rispetto a Tolomello ma "spezza" di più: quanto serve per portarsi a casa un ottimo pareggio.

Alesi 6 Per caratteristiche tende spesso ad alzare il proprio baricentro, garantendo con costanza superiorità numerica. Risulta però quello un po' più fuori dal gioco nel centrocampo rossonero, non riuscendo a trovare la giusta posizione per accendersi. Nella ripresa gli spazi aumentano e sale in cattedra, andando anche vicino al gol. Gli è mancata la continuità ma la strada è quella giusta.

Traorè 6.5 Alla prima da titolare in maglia rossonera si conferma un potenziale fuoriclasse. Nella sfida alla Roma è mancato un po' sotto il punto di vista della lucidità, ma si è dimostrato una spina nel fianco costante quando servito dalla trequarti in su. Se riuscirà a mettere a posto le abilità negli ultimi sedici metri potrà diventare un punto fermo per questa squadra.

21' st Amore 7 Ha a disposizione solamente 25 minuti ma è quanto gli basta per confermare la sua abilità palla al piede e nei tiri da fermo. Entra, si presenta sul pallone per calciare una punizione del limite e trova una clamorosa traversa. Nel finale avrebbe il pallone per il colpaccio ma il suo mancino finisce di poco a lato. Grande impatto.

Rossi 6 Ha a disposizione pochi palloni per accendersi. Il suo movimento costante risulta comunque efficace nell'economia del gioco del Diavolo, con i compagni di reparto che possono sfruttare gli spazi da lui creati. Paga un po' la generosità negli undici sedici metri, come quando nel primo tempo viene anticipato di poco da un'uscita di Mastrantonio (41' st Roback sv).

Capone 7 Forte della fascia al braccio, gioca una partita di qualità: è sempre presente nella manovra rossonera, risultando a più riprese il più pericoloso in fase offensiva. In apertura sfiora due volte il gol, riuscendo poi a firmare il 2-2 dimostrando freddezza dagli undici metri (35' st Obaretin sv).

All. Giunti 6.5 Dopo due sconfitte, seppur diverse per avversario e modalità, non era facile tornare al Vismara per la prima stagionale tra le mura amiche. Schiera un undici offensivo di grande qualità in avanti, mentre c'è ancora molto da lavorare dietro. I propositi per raggiungere quantomeno i playoff ci sono tutti.

ROMA

Mastrantonio 7 Subisce due gol ma risulta essere uno dei migliori giallorossi. Oltre a un paio di interventi di normale amministrazione, nel primo tempo si esibisce in due uscite basse che valgono il prezzo del biglietto. Su tutte quella all'11' su Rossi, che mantiene il parziale sull'1-0 per i suoi.

Ndiaye 7 Egregio in entrambe le fasi, pur giocando da terzo di destra. Si sovrappone con costanza a Missori, mentre dietro ha di fronte un osso duro come Capone ma tiene bene la posizione: dopodiché chiude quando deve chiudere, soffre quando deve soffrire e aumenta il ritmo quando necessario.

Morichelli 6.5 Ultimo a mollare. Nel primo tempo, pur con cinquanta metri da coprire alle spalle, risponde presente. Nella ripresa guida bene il suo reparto, pur soffrendo vistosamente l'intraprendenza e la velocità dell'attacco rossonero.

Feratovic 5.5 Un errore da matita rossa nel primo tempo rischia di costare grosso ai suoi. Tale leggerezza risulta lo specchio della sua partita, caratterizzata da grosse difficoltà nel contenere sia Traorè che Capone.

Missori 6.5 Parte forte non permettendo a Bosisio di respirare, poi cala un po' e gioca un po' al di sotto degli standard a cui ci ha abituato. Tali standard, però, sono molto alti perché il suo talento è immenso: buona prova, ma ha tutte le carte in regola per essere addirittura decisivo.

26' st Di Bartolo 6 Entra e nel 4-3-1-2 gioca una buona frazione di gioco, mantenendo la posizione e non sbilanciandosi mai: scelta saggia.

Faticanti 5.5 Sulla falsariga di Feratovic, un errore da matita rossa rischia di compromettere la sua gara. In generale non trova mai la quadra in mediana, sbagliando un po' troppi tocchi elementari e risultando essere spesso in balia dei diretti avversari (42' st Dicorato sv).

Tahirovic 6.5 Prova di gran sostanza e perseveranza, in un reparto lasciato un po' troppo solo dalle caratteristiche offensive di Volpato prima e Cassano poi. L'inferiorità numerica in mediana si fa sentire, tuttavia garantisce continuità ed in generale gioca una buona gara.

Oliveras 7 Quando parte palla al piede sa essere devastante. Lo dimostra nel secondo gol della sua squadra, quando ne salta tre e infila sul primo palo Desplanches. Per il resto, quando viene servito sulla sinistra, dimostra di poter essere un costante pericolo per la retroguardia avversaria.

26' st Rocchetti 6 È un giocatore più offensivo rispetto al predecessore: lo sa De Rossi che si affida alla sua capacità di garantire equilibrio. Entra e non rischia praticamente nulla.

Volpato 5.5 Da uno del suo talento è lecito aspettarsi qualcosa di più. Non una delle migliori in questo grandissimo avvio di stagione: si accende solo a tratti e manca nella sua caratteristica principale, ovvero l'ultimo passaggio.

11' st Cassano 6.5 Buon ingresso in un momento delicato. Dialoga in modo efficace con Afena Gyan, trovando anche un'occasione ghiotta per fare gol.

Afena Gyan 7.5 Semplicemente imprendibile. Quando parte in velocità risulta quasi impossibile stargli dietro: in avvio è lucido a fare 1-0, mentre nelle ripresa è sfortunato in un paio di occasioni e poco preciso in occasione della migliore opportunità, ovvero un colpo di testa che finisce di poco a lato.

Satriano 6 Una grande discesa conclusa con un ottimo assist in avvio, poi troppo poco. Tanto gli basta però per garantirsi la sufficienza, in una partita di grande lotta e giocata comunque con sacrificio e voglia.

11' st Voelkerling 6.5 Entra subito in partita mettendo in campo tutta la sua fisicità. Manca solo l'appuntamento con il gol, anche se di occasioni, dati alla mano, non se ne contano.

De Rossi 6.5 Primo stop stagionale, arrivato però contro un'ottima squadra e dopo due vittorie convincenti. Un pareggio che, nonostante i suoi siano andati avanti per due volte, risulta un punto guadagnato per quanto visto nella seconda parte di ripresa.

ARBITRO

Pirrotta di Pozzo di Gotto 6 Qualche dubbio sul rigore concesso al Milan, così come sul fallo che costa il giallo a Rossi (forse avrebbe potuto meritare una sanzione più dura). Per il resto tiene in mano le redini della gara senza grossi problemi.