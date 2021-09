Primavera Tim Cup: l'Alessandria stupisce tutti, primo turno col botto anche per Milan e Brescia

Mercoledì si è disputato il primo turno di Primavera Tim Cup, che ha visto protagoniste anche Como e Alessandria, entrambe arrivate dal turno preliminare. Cocente sconfitta per il Como contro il Milan, mentre all'Alessandria riesce l'impresa di vincere a Genova. Bene anche il Brescia, che travolge il Pordenone con un 6-0 e Monza subito arrestato dal 4-0 a Cagliari. Inizio trionfale per l'Alessandria nel tabellone di destra, che grazie alle reti di Gazoul e Barisone vince 0-2 fuori casa contro il Genoa, ribaltando ogni pronostico e proseguendo l'avventura in Tim Cup. Ottima prestazione anche per l'altra piemontese del torneo: il Torino passa al turno successivo con un secco 3-0 contro i liguri della Virtus Entella. Nel tabellone di sinistra, partenza esplosiva anche per il Milan, che giocando in casa sgretola le speranze post-qualificazione del Como, infierendogli un 6-0 con doppietta di Rossi. Risultato uguale per il Brescia, l'altra lombarda del girone, che schiaccia il Pordenone e si spalanca la porta dei sedicesimi. Il Monza non può nulla contro il Cagliari e l'implacabile Masala, che segna tre dei quattro gol inflitti agli ospiti. Non centra la qualificazione nemmeno la Cremonese, che soccombe a Parma per 3-2.



PRIMAVERA TIM CUP

1° TURNO - Tabellone parte sinistra

Milan-Como 6-0

Brescia-Pordenone 6-0

(Dagli ottavi: Fiorentina)

Vicenza-Udinese 3-3 (6-8 dcr)

Verona-Venezia 2-1

(Dagli ottavi: Spal)

Napoli-Benevento 2-0

Cosenza-Crotone 3-2

(Dagli ottavi: Roma)

Lazio-Reggina 2-0

Lecce-Salernitana 2-1

(Dagli ottavi: Juventus)

1° TURNO - Tabellone parte destra

Genoa-Alessandria 0-2

Torino-Virtus Entella 3-0

(Dagli ottavi: Sampdoria)

Parma-Cremonese 3-2 dts

Cagliari-Monza 4-0

(Dagli ottavi: Atalanta)

Bologna-Pisa 2-3 dts

Ascoli-Frosinone 2-1

(Dagli ottavi: Empoli)

Pescara-Spezia 3-2

Sassuolo-Perugia 3-0

(Dagli ottavi: Inter)

LE DATE

SEDICESIMI: 27 ottobre 2021

OTTAVI: 1 dicembre 2021

QUARTI: 12 gennaio 2022

SEMIFINALI: 23 febbraio 2022

FINALE: 6 aprile 2022