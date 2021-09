Milan-Como: la galleria fotografica della larga vittoria dei rossoneri sui lariani che vale il passaggio ai sedicesimi di finale

Con una vittoria larga nel risultato e nei contenuti, il Milan di Federico Giunti si è guadagnato i sedicesimi di finale di Primavera Tim Cup nei quali affronterà il Brescia. Il tutto grazie al 6-0 rifilato al Como, comunque agguerrito e combattivo, ma che non ha potuto fermare la marea rossonera: il Milan passa infatti in vantaggio dopo nemmeno due minuti con Roback, raddoppia prima dell'intervallo con Robotti e poi dilaga nella ripresa con i subentrati, in particolare Leo Rossi - autore di una doppietta - e Chaka Traore, al suo primo gol con la maglia del Diavolo. A firmare il 6-0 finale è stato il centrocampista Kevin Bright.