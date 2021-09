Brescia-Venezia: prima Andreoli e poi Mor, le Rondinelle non muoiono mai e raggiungono il 2-2 all'ultimo secondo

«Mor… tacci tua!» avranno imprecato in un dialetto non proprio veneto dalle parti di Venezia, quando al 90’ Alessadro Mor ha riportato il Brescia sul 2-2, a seguito di una gara di passione accesasi nell’ultimo quarto d’ora dopo un dominio veneto a tratti imbarazzante. Tutto sembrava perduto, invece eccolo qui il Brescia impattare nel finale contro un avversario davvero agguerrito, e forse tra le squadre candidate al passaggio di categoria. Presto per dirlo, di certo quello visto al San Filippo è stato un Venezia davvero molto ma molto equipaggiato, che ha dettato legge fin dall’inizio e fino all’ultimo quarto d’ora,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con