Alessandria-Brescia: Grigi spregiudicati e spreconi, Iddrissou e Manu ribaltano e puniscono i padroni di casa

Ancora una sconfitta per l'Alessandria, e quel che è peggio una sconfitta che arriva dopo aver soggiogato la leonessa Brescia, che nei primi quaranta cinque minuti solo in un'occasione arriva vicino al gol. Un primo tempo giocato tenendo sempre in mano le redini della gara e dando l'impressione di padroneggiare la situazione con estrema sicurezza e tranquillità. Purtroppo un gol è sempre e solo un gol, che in qualsiasi momento potrebbe essere pareggiato. Ed è proprio nell'attimo in cui si pensa a ciò che gli attaccanti dovrebbero rimanere freddi e cinici per chiudere la gara con un raddoppio o addirittura...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con