Giana Erminio-Renate: Chiappella vola al comando della classifica sotto i colpi di Pala, Parietti e Brambilla

Termina con un 3-0 perentorio per la Giana Erminio di Chiappella su un Renate che ha spesso subito. I ragazzi di Chiappella hanno disputato una partita di ottima fattura sia dal punto di vista tecnico-tattico sia da quello atletico e hanno lasciato poco spazio alle iniziative ospiti, in cui si è contraddistinto soprattutto Butti, anche se sul calcio di rigore che avrebbe riportato la gara in parità si è fatto ipnotizzare da Aresi. A segno, per i padroni di casa, Alberto Pala poco dopo la mezz'ora e Andrea Parietti a fine primo tempo: il gol del definitivo 3-0 arriva nel...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con