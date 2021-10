Pro Vercelli-Albinoleffe: Zoma regala i tre punti a Biava in "zona Cesarini"

Con il gol di Zoma al secondo minuto di recupero l'Albinoleffe passa anche al Piola. La squadra di Biava fa en plein di vittorie e batte la Pro Vercelli in “zona Cesarini” 1-0. I padroni di casa sono sembrati un po' spuntati e hanno prodotto solo alcune giocate sull'out di destra con Bresciani, ma difensivamente sono sembrati tonici e hanno chiuso in qualsiasi modo, fino però al fatidico 47' della ripresa. I bergamaschi invece hanno spinto un po' di più, in particolare nella ripresa, e hanno colpito anche una traversa con Muzio. Squadre bloccate. Prima occasione di marca bicciolana all'8' quando...

