Alessandria-Como: Prodezza di Piccardo al 90'! L'Alessandria riemerge dall'apnea quando il Como pensava di avercela fatta

Quella che scende in campo non è sicuramente un'Alessandria serena e consapevole del suo valore, anche se di fronte ha un'avversaria che in classifica la distanzia di un solo punto. Anzi questo potrebbe essere un motivo in più di preoccupazione perché i tre punti sono quasi un obbligo. D'altra parte la cosa diventa ancora più assillante considerando che le sconfitte di fila inanellate dall'undici di Abbate sono state già cinque. Certamente rimediate contro squadre abituate a navigare in mari più perigliosi che non la squadra di casa, che approda alla Primavera dopo tantissimi anni. L'Alessandria schiera un 3-5-2 con Speranza...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con