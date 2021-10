Brescia-Cremonese: troppo rigore ed equilibrio in campo, prima grigiorossi con Ballabio e poi i biacazzurri con Andreoli

Un pareggio - questo 1-1 - che non premia nessuno ma non fa nemmeno piangere Brescia e Cremonese, ancora nei quartieri alti della graduatoria e pienamente invischiate nella lotta ai playoff. Nel primo tempo vantaggio su rigore di Ballabio per la Cremo, a onor del vero sull’unica azione offensiva imbastita dagli uomini di Pavesi. Nel secondo altro rigore, stavolta per Andreoli per uno dei pochi tiri nello specchio della compagine bresciana. Per le due squadre un pari che comunque muove la classifica, anche perché i playoff si raggiungono anche attraverso partite non bellissime ma foriere di spiccioli, come in questo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con