Pro Sesto-Feralpisalò: Gualandris e Straolzini regalano la quarta vittoria su quattro partite a Bertoni

Continua la striscia di vittorie della Feralpisalò, ora sono 4 in 4 partite, quest'ultima arrivata con un risultato di 2-0 porta la firma di Gualandris e Straolzini. Gli ospiti riescono a sbloccarla solo nella ripresa, questo perché di fronte si trovano una Pro Sesto agguerrita e pronta a tutto pur di guadagnare i primi 3 punti stagionali. Una sconfitta sicuramente amara per i padroni di casa, il risultato non li premia ma la grinta e la positività fatta vedere sono di buon auspicio per il proseguo del campionato. Sono stati sul pezzo per tutta la partita, hanno dimostrato a tutti...

